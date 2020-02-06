İDDEF, Elazığ'daki depremzedeleri yalnız bırakmadı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen mağdur vatandaşları yalnız bırakmayarak bir tır dolusu kumanya ve ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştırdı.

İDDEF, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkıldığı ve hasar gördüğü için çadır ve okullarda kalan 200 depremzede aileye hayırseverlerin desteğiyle yardımda bulunduğunu açıkladı. Yapılan bilgilendirmede İDDEF, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay'ın koordinasyonuyla deprem bölgesine ulaştırdığı ısıtıcı, sünger yatak, kumanya, battaniye, hijyen paketi ve kışlık kıyafet yardımlarını teslim etti.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin bilançosu hepimizi derinden üzdü. Depremde evleri yıkılan veya hasar gören kardeşlerimiz için AFAD ve Kızılay ile yaptığımız istişareler sonucunda ihtiyaçları önceden belirlenen Elazığ'daki depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için harekete geçtik. Hayırseverlerin bağışlarıyla kumanya paketi ve ihtiyaç malzemesinden oluşan yardım tırımızı gönderdik. Bölgeye giden İDDEF ekiplerimiz, depoya indirilen yardımları AFAD ve Kızılay'ın koordinesiyle depremzede kardeşlerimizin ihtiyaç listesine göre dağıtımını gerçekleştirdi. Evleri yıkılan ya da hasar gören, çadırlarda, spor salonlarında ve okullarda kalan depremzede 200 aileye ısıtıcı, sünger yatak, kumanya, battaniye, hijyen paketi ve kışlık kıyafet yardımlarını teslim etti." denildi.

İhtiyaç halinde her zaman Elazığ'ın yanında olunacağı belirtilen açıklamada, "Elazığ'a ulaştırdığımız yardımlar ile beraber bölgeye yönelik takibimiz, ilgili kurumlarla istişarelerimiz devam ediyor. Her zaman ümmet coğrafyasının ve milletinin yanında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç halinde ise soğuk kış günlerini yaşayan Elazığ'ın yanında olmaya devam edeceğiz ve depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Allah enkaz altında kalarak vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar ikram ve ihsan eylesin. Rabbim bizlere böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Deprem bölgesine yönelik gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmamıza destek veren hayırsever bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz. Nerede bir mazlum, mağdur ve muhtaç varsa şartlar ne olursa olsun yardıma koşan milletimizden Allah razı olsun." ifadelerine yer verildi.