İDDEF, hayırseverlerle birlikte medrese, mescit ve cami inşa etmeye devam ediyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İslami eğitim ve insani yardım çalışmaları çerçevesinde yurt dışındaki hizmetlerine aralıksız devam ederken, zorlu coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar ve eğitime ulaşamayan genç nesil için eğitim projelerini hayırseverlerin desteğiyle hayata geçiriyor. Bu kapsamda 33 ülkede 61 medresesi bulunan, cami ve mescit inşa eden İDDEF, son üç yılda Afrika ve Asya bölgesinde 49 kalıcı eserin inşasını tamamlarken, Suriye'nin İdlib kırsalında 598 adet briket ev yaptı.2018 yılında 21, 2019 yılında 13, 2020 yılında ise 15 medrese, mescit, cami ve külliye inşa ederek Müslümanlar'ın ibadet ve eğitim hayatına dokunan İDDEF, hem ücretsiz eğitim imkanı sunuyor hem de Müslümanlar arasındaki kardeşliği pekiştiriyor. İnsan eksenli hizmet üreten, İDDEF, Türkiye ile binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitim görmesi için medrese ve mescit inşa ettiği ülkeler arasında dostluk bağlarını güçlendiriyor.

Türkiye'nin kalıcı simgesi olarak hizmet veriyor

İDDEF'ten yapılan açıklamada, “Zorlu coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerle eğitime ulaşmakta sıkıntı yaşarken, İslam toplumu tarihin en büyük eğitim kriziyle mücadele ediyor. Gittikçe derinleşen bu kriz Müslümanların İslam'ı eksik ve yanlış öğrenmesine yol açtığı gibi, bu durumu fırsat bilen militan ve ayrılıkçı gruplar, toplumların barışını tehdit eden görüşlerini Müslümanlar arasında yaymaya çalışıyor. İDDEF olarak, nihai amacımız doğrultusunda kardeşlerimizin eğitime kavuşması, ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri, huzur ve barış içinde yaşamaları için hayırseverlerimizin desteğiyle medrese, mescit ve cami inşa ediyoruz. Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar yaşam koşullarının en ağır ve okuma oranlarının düşük olduğu, ulaşılması en zor coğrafyalarda gerçek ihtiyaç sahibi genç nesillere ücretsiz İslami eğitim olanakları sunuyoruz. Sürdürülebilirlik ve kalıcılık ilkeleri kapsamında öğrencilerimizin temiz, rahat ve güvenli bir ortamdahafızlık ve İslami ilimleri okuması için hayırseverlerin bağışlarıylamedrese, bölge halkı için de mescit inşa ediyoruz. Türkiye'nin kalıcı simgesi olarak hizmet veren eserlerden binlerce öğrenci ve bölge halkı faydalanıyor” denildi.

Medreseler binlerce gencin ilmine çatı oluyor

Tüm dünyada eğitim eksikliği yaşayan milyonlarca Müslüman için başlatılan İslami eğitim seferberliği kapsamında medreseler inşa edildiği belirtilen açıklamada, “İDDEF olarak,temel hedefimiz yoksulluktan dolayı okuyamayan kardeşlerimize ilmi götürmek olduğu gibi, eğitim verilen ilim yuvaları ise medreseler oluyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle ilim tahsil eden ve hafızlık eğitimini tamamlamak isteyen binlerce erkek ve kız öğrenciiçin medreseler inşa ediyoruz. Cami, mescit, medrese, imam ve müezzin odaları, su kuyusu ile çeşmeler, sosyal oyun alanı ve peyzaj çalışmalarıyla eğitim yerleşkesiolarak külliye yapıyoruz. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Kuba mescidinin kerpiçlerini bizzat kendisi taşıyarak İslam'da inşa edilen ilk mescidi yaptıysa, Nasıl ki Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra ilim okutulan Ashab-ı Suffa'yı yaptıysa bugün de Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar uzanan coğrafyada eğitim müesseseleri yükselmeye ve içerisinde kardeşlerimiz ilim tahsil etmeye devam ediyor. İşte o ilim yuvası medreselerimiz ve mescitlerimiz binlerce gencin ilmine çatı olurken, hocalarımız, öğrencilerimiz ve Müslüman kardeşlerimizin katılımıylayarınlara umut oluyor” ifadelerine yer verildi.

Müslümanlar'ın ibadet ve çeşitli programları için mescit ve cami inşa edildiği anlatılan açıklamada, “İslami eğitimi yaygın ve ulaşılabilir hale getirmek için çalıştığımız gibi bölgede eğitim ve ibadet sürecinin sağlığı açısından hayırseverlerin bağışlarıyla mescit ve cami inşa ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizin ibadetlerini rahat, ferah ve temiz bir ortamda yapmasını sağlamaya çalışıp, İslam'ın en uygun şekilde öğrenebilmesi, mescide daha sık gelinmesiyle Müslüman kardeşliğinin pekişmesi, ibadetlerin verimli bir ortamda gerçekleşmesini hedefliyoruz. Namaz kılacak camisi ve mescidi olmayan yerlerde cami ve mescit yaptırarak insanların kullanımına sunuyoruz. İnsanların hem namaz kılacakları, hem toplanıp sohbet yapacakları, hem nikah gibi organizasyonlarını gerçekleştirebilecekleri cami veya mescitler yaptırarak insanların sığınacakları manevi bir evlerinin olmasını sağlıyoruz. Ayrıca tadilat projesi kapsamında bazı kırsal yerleşim yerlerindeki hasarlı durumda olan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yenilenemeyen mescitleri onararak yeniden ibadete uygun hale getiriyoruz” denildi.

Hayırseverlerin sadaka-i cariye hükmündeki kalıcı eserlere inşa ve tadilat için verdiği destekle binlerce kişi istifade imkanı buluyor. Cami, medrese ve mescitlerden öğrenci ve bölge halkı faydalanıyor. İDDEF'in kalıcı eser kapsamında inşa ettiği medrese, mescit ve külliye projelerine destek vermek isteyen hayırseverlerin, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların eğitim almasını; ibadetlerini ferah ve rahatlıkla yerine getirebilmesi için ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da şube merkezlerimize gelerek bağış yapabileceği, ayrıca 0212 621 0065 numaralı çağrı merkezimizi arayıp detaylı bilgi alarak da yardımda bulunabileceği belirtildi.