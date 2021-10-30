İDDEF medreselerinde Mevlid-i Şerif Gecesi

İDDEF, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrifleri münasebetiyle dünyanın dört bir yanında Mevlid-i Şerif programları düzenledi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya teşrifleri münasebetiyle yurt dışındaki medreselerinde on binlerce talebeyi ve Müslüman halkı bir sofrada buluşarak Mevlid-i Şerif'i, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve naatlarla idrak etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, ''Dünyanın tüm İslam beldelerinde âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifinin heyecanı sararken bu anlamlı gecede gönüller huzur buldu. Türkiye'den hocaların katıldığı ve bir hafta boyunca süren programlarda Bangladeş'ten Gine'ye, Kırgızistan'dan Tanzanya'ya kadar birçok ülkede dualar edildi.

İDDEF medreseleri, Müslümanlar, hocalar ve talebelerin katılımıyla Mevlid-i Şerif'in bereketine ev sahipliği yaptı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla idrak edilen gece, hayırseverlerin destekleriyle düzenlenen iftar yemeği ile başladı. Hayırseverlerin gönül misafiri olduğu sofralarda talebeler ve ihtiyaç sahipleri iftar yaptı. Dünyanın farklı coğrafyalarında düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve naatlar okundu'' denildi.