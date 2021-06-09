"İdeal bir hayat tarzına sahip olmanın da mutlak bir bedeli var"

Ancak bu standartlara sahip olmanın da mutlak bir bedeli var. O da, satış yapmaktır. Çünkü satış, insanların ne istediğini anlamak ve elinizdeki kaynaklarla da bunu yapmasına yardımcı olmaktır" dedi.

Girişimcilik Ekosistemi içinde Melek Yatırımcı Ağları ve Kuluçka Merkezlerinde uzun yıllardır Girişimci Mentorluğu yapan Mert Aydıner, mimarı olduğu Milyoner Mentor Projesi'nde girişimcilere değerli sermayeleri olan bilgilerini, tecrübelerini ve yeteneklerini dijital dünyada düzenli gelir oluşturan bir iş modeline nasıl dönüştüreceklerini öğrettiği belirtildi.

Çoklu gelir modeli

Ekonomik özgürlüğe kavuşmak için çoklu gelir modeli oluşturmanın önemine vurgu yapan Girişimci Mentoru Mert Aydıner, "Girişimciliği, tutkuyla bağlandığımız bir fikri insanların hayatını ve yaşayış şekillerini değiştirecek bir iş modeline dönüştürmek olarak tanımlayabiliriz. Burada önemli iki konu; girişimin 'ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir' olması. Tecrübelerimiz de gösteriyor ki 'hayalle gerçek arasındaki bağı kurabilen' girişimciler sundukları faydayı kazanca daha kolay dönüştürüyor ve pazardaki paylarını daha hızlı büyütüyor" dedi.

Aydıner, sözlerine şöyle devam etti: "Bu anlayıştan hareketle, eğer gelir havuzunuzu farklı gelir kaynaklarıyla beslemek istiyorsanız dijital platformlarda hayata geçirdiğiniz online iş modellerinin sayısını arttırmanız gerekiyor. Örneğin, bir Yönetim Danışmanı uzmanlığını o alanda yaşanan problemleri çözecek dijital ürünler (eğitim setleri, pod-cast, sesli kitaplar, e-kitaplar, hazır formlar, şablonlar, veri analizleri, raporlar, istatistikler) haline getirebilir, başka danışmanların da hizmetlerini sunduğu bir pazaryeri (market place) kurabilir veya kendisi de hizmetini online olarak yüz yüze verebilir".

Bu kapsamda oluşturdukları Milyoner Mentor Projesi hakkında bilgi veren Aydıner, “Bu harekete katılan kişilere milyoner girişimcilerin mentorlüğünde vizyoner bir girişimcinin zihin yapısına nasıl sahip olacaklarını, ellerindeki değeri dijital bir ürün ya da hizmet haline nasıl getireceklerini ve bunları hedef kitleleriyle buluşturarak gelirlerine nasıl süreklilik kazandıracaklarını öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ne kadar satış, o kadar özgürlük"

Sorunlara çözüm üretmenin girişimcilik ruhu açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Aydıner, “Hepimizin aklında yaşamak istediği ideal bir hayat tarzı bulunuyor. Ancak bu standartlara sahip olmanın da mutlak bir bedeli var. O da, satış yapmaktır. Çünkü satış, insanların ne istediğini anlamak ve elinizdeki kaynaklarla da bunu yapmasına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda, nasıl bir hayat yaşayacağınızı şu üç kriter belirler; Ne kadar büyük ve acil bir problem çözüyorsunuz? Ne kadar fazla insanın problemini çözüyorsunuz? Çözüm konusunda ne kadar benzersiz bir teklifiniz var? Dolayısıyla kazancınız da bu prensipleri hayata geçirme yüzdenizle doğru orantılı olacaktır. Sonuçta işin özü ne kadar çok satış, o kadar fazla özgürlüktür. Bu hassasiyetleri göz önünde tutarak hazırladığımız Milyoner Mentor Projesi'nde katılımcılarımız, hem kullandığımız araçlar sayesinde hem de gruplardaki diğer girişimcilerin desteği ile hizmetlerini nasıl pazarlayacaklarını ve bu trafiği satışa nasıl dönüştüreceklerini öğreniyorlar. Bu konuda birbirlerine ilham veriyorlar ve kendi kulvarlarında yeni niş alanlar geliştirerek kendi başarı hikayelerini yazıyorlar” diye konuştu.

"Geçmişi tekrar etmeyin"

Girişimcilerin aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar elde edemeyeceğinin altını çizen Aydıner, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu şu anlama da gelir; aynı kişilikle farklı bir gelecek yaşayamazsınız. Bunun için farklı bir anlayışa, farklı alışkanlıklara ve farklı bir donanıma sahip olmanız gerekir. Ayrıca, bu yönde harekete geçmek için de değişim isteğinizin, değişim korkunuzdan büyük olması gerekir. Peki, bu istek ne zaman ortaya çıkar? Siz kim olmak istediğinize, neyi başarmak istediğinize ve nelere sahip olmak istediğinize karar verdiğiniz zaman. Unutmayın, daha önce aldığınız kararlar size bugünkü hayatınızı yaşatıyor, bugün alacağınız kararlar da yarın nasıl bir hayat yaşayacağınızı belirleyecek. İyi haber şu ki; bundan sonra geçmişi tekrar etmek zorunda değilsiniz. Çünkü artık önünüzde seçenekler var. Bu da sizi tercihleriniz konusunda özgür kılıyor. Şimdi geriye yanıtlamanız gereken tek bir soru kaldı: Siz kendinizi buna değer görüyor musunuz? Yanıtınız evet ise sizi bugün Milyoner Mentor Projesi'ne katılmaya davet ediyorum".