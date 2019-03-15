İdealtepelilerden Başkan Kılıç'a tam destek

Mahalledeki iki site ve bir evi ziyaret eden ve esnaflarla görüşüp sorunlarını dinleyen Kılıç'a, tam destek geldi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim ziyaretleri kapsamında İdealtepe Mahallesi'ne bir dizi ziyarette bulundu. Kılıç, önce esnaflarla görüşerek, sorunlarını dinledi. Daha sonra 92 yaşındaki Emine Akar'ın evine bir ziyarette bulunan Kılıç, Akar'ın hayır duasını aldı. Doğma büyüme İstanbullu olan Akar, “Çok şeyler gördüm. Atatürk hayattayken doğmuşum. Eski İstanbul artık yok ama olmasını çok isterdim. O güzellikler kalmadı ama Ali Başkana güvenimiz tam. Güzel işler yaptı ve inşallah yine yapmaya devam edecek. Desteğimiz onunla.” dedi. Kılıç, teşekkürlerini iletirken doğum günü pastasını karşısında görünce duygulandı. 55 yaşına giren Kılıç'a sürpriz hazırlayan Emine Akar, Kılıç ile birlikte pastayı kesti.

Kılıç'tan Kültür Merkezi müjdesi

İdealtepe Eray Kent ve Mavi Kent sitelerini de ziyaret ederek kentsel dönüşüm sorunlarını dinleyen ve sorularını cevaplandıran Kılıç, “Ben buraya oy istemek için gelmedim, helalleşmek için geldim. Belki 5 yıl içerisinde bilmeyerek, istemeyerek sizleri kırmışızdır. Hepimiz insanız, mutlaka bizler de hata yapmışızdır. Hakkınızı helal edin. Ben sizin kardeşinizim, sizlerden biriyim, sorunlarınızı iyi biliyorum. İnşallah Allah imkan verir ve yeniden seçilirsek bu sorunlarınızı da çözeceğim. Yaptığımız hizmetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Kentsel dönüşüm bizler için çok önemli. 3 mahallemizin kentsel dönüşüm planlarını çıkardık, inşallah 24 Mart'ta tapularını vereceğiz. Kentsel dönüşümde inşaat bitirme sigortası getireceğiz. Yağmur suyu sistemi, güneş enerjisi panelleri ve evlerin altına otopark sistemini de bu kapsamda kuracağız. Bu sistemi bu mahallelerimizde de uygulayacağız” diye konuştu.