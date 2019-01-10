Ideasoft KAGİDER ile kadın girişimcilere yönelik e-ticaret eğitimi gerçekleştirdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) çalışma ekonomisi verilerine göre Türkiye'de çalışma yaşındaki 10 milyon kadından sadece 3,2 milyonu iş gücüne katılıyor. OECD'ye üye ülkelerin genel ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde. Erkeklerle kadınlar arasındaki iş gücüne katılım oranının kapanması için 4 milyon kadının daha ekonomik değer içerisinde yer alması gerektiği belirtiliyor. E-ticaretin kadınların iş gücüne katılımında büyük bir potansiyel barındırdığına inanan şirketlerden Ideasoft, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üyeleri ve 'Proje15 Kadın Girişimci Geliştirme Programı' kapsamındaki kadın girişimcilerin katılımıyla e-ticaret eğitimlerinin ilkini gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında Hepsiburada, iyzico, UPS ve Ideasoft yöneticileri e-ticaretin temel süreçlerini anlattı.

"'Kadın eli' değmeyen Türkiye ekonomisinde kayıp yüzde 20"

Kadınların erkeklerle eşit oranda işgücüne katılması halinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 20'si büyüklüğünde Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Ideasoft Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara şunları aktardı: "Şirket olarak Türkiye e-ticaret sektöründe yaklaşık yüzde 50 pazar payına sahibiz. Bu durum topluma karşı sorumluluğumuzu da artırıyor. Şu çok açık ki kadın iş gücünün artması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması ülkelerin ekonomik büyümelerine ve karlılığa olumlu yansıyor. Biz de ülkemizdeki bu potansiyeli ortaya çıkarmak adına 2018 yılında başladığımız Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri'ne 2019'da da KAGİDER başta olmak üzere yerel yönetimler, kadın kooperatifleri, vakıf ve derneklerdeki kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz".