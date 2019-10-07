Ideasoft ve Google'dan yapay zeka temelli reklam otomasyon modülü

Ideasoft'un Google işbirliğiyle geliştirdiği yapay zeka temelli ilk yerli reklam modülü, küçük işletmelerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan, reklam harcamalarından 30 kata varan oranda geri dönüş elde etmelerini sağlıyor.

Fiziki sınırların olmadığı dijital ortamda KOBİ'lerin markalarla rekabet edebilmesi ve yaşayabilmesi için dijital reklamlar büyük önem taşıyor. Ideasoft'un Google işbirliğiyle geliştirdiği tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk reklam otomasyon modülü olduğu belirtilen Otopilot, KOBİ'lerin e-ticaret siteleri için verdiği internet reklamlarının en etkili şekilde yönetmesini sağlayacak. Yapılan bilgilendirmede; Otopilot'un kullanımı için herhangi bir teknik bilgi gerekmezken sistem sayesinde KOBİ'ler minimum maliyetle maksimum fayda sağlayacak.

Otopilot yapay zeka destekli akıllı öğrenme modülü sayesinde dijital reklam çalışmalarında kullanıcıya öneriler sunarak yönlendiriyor. Ayrıca otomatik olarak anahtar kelimelerle ürün açıklamalarını eşleştirip reklam planlaması yapabiliyor. Google ile geliştirilen akıllı reklam uygulaması, reklam hesabı kurulumundan ürünlerin reklam panelinde listelenmesine, optimizasyondan raporlamaya kadar tüm süreci kurgulayan uçtan uca bir çözüm sunuyor. Alışveriş reklamlarının yanı sıra remarketing ve görüntülü reklam çalışmalarına da imkan tanıyan Otopilot, kullanıcı dostu yapısıyla KOBİ'lerin, teknik bir bilgiye ihtiyaç duymadan kısa sürede dijital reklamlarını yönetmesini sağlıyor.

"KOBİ'ler dijital ortamda büyük markalarla rekabet edebilecek"

E-ticaretin KOBİ'lerin büyük markalarla daha fazla rekabet edebileceği bir alan olduğunu ifade eden Ideasoft İş Ortaklıkları Müdürü Eray Şentürk, "KOBi ve mikro işletmelerin büyük markalarla rekabet edebilmesi için dijital reklamları sağlıklı bir şekilde kullanması gerekiyor. Ancak işletmeler reklam maliyetinin yanı sıra, uzman personel çalıştıramadıkları ve teknik detaylara hakim olamadıkları için görünürlük sağlayamıyor. Google ile birlikte geliştirdiğimiz ve arka planda makine öğrenmesi ile çalışan Otopilot Akıllı Reklam uygulaması; reklam kurulumu, reklam optimizasyonu, yönetimi ve rapolamasıyla ilgili konuları tamamen teknolojiyle aşıyor. KOBİ'lerin bir reklam uzmanı istihdam etmeden reklam kurulumunu kolayca gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu sayede reklam verimliliği için yapay zekadan faydalanarak, düşük bütçelerle reklam yapan KOBİ'lerin, büyük bütçelerle fakat insan gücü kullanarak reklam yöneten markaların önününe geçmesini sağlıyoruz" dedi.

Otopilot ile herhangi bir aracıya gerek kalmadan tek tıkla optimizasyonu en iyi şekilde sağlanmış reklamlar verilebildiğini belirten Eray Şentürk, "Yaptığımız araştırmaya göre Otopilot kullanıcılarının dijital reklam dönüşüm oranı 1'e 30 seviyelerine kadar yükseldi. Basit bir tabirle 1.000 TL'lik reklam karşılığında 30 bin TL satış hacmi oluşturulabiliyor” ifadesini kullandı.