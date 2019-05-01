IDEF'19'a yoğun ilgi havadan görüntülendi

Büyükçekmece TÜYAP'ta gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından biri olarak gösterilen IDEF'19'a vatandaşlar ikinci gününde de yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılım nedeniyle fuar girişinde oluşan uzun araç ve insan kuyrukları havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olmasını fırsat bilen İstanbullular, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na akın etti. Fuar alanına çıkan yollarda araç yoğunluğu yaşandı. Fuar merkezinin önünde sıra bekleyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle fuarın çevresinde bulunan otoparklar dolma noktasına gelirken trafik polisleri trafiğin akıcı hale gelmesi için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşların fuara gösterdiği yoğun ilgi havadan görüntülendi. Görüntülerde uzun araç ve insan kuyrukları yer alıyor.

Zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler ve güdümlü füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürünün yer aldığı fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 3 Mayıs'a kadar devam edecek.