İdlib Esenler köyüne öğrenci desteği

İdlib yardım kampanyasına Esenler'deki okullardan destek geldi. Öğrenciler, İdlib'deki Esenler köyü için toplam 182 bin lira bağış topladı.

Esenler, çadır kamplarda hayat mücadelesi veren İdlibliler'e yardım elini uzatmaya devam ediyor. Esenler Belediyesi'nin Esenler halkı, bazı hayır kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte Ocak ayında başlattığı İdlib'e yardım kampanyasına ilçedeki okullardan da anlamlı bir destek geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizesinde, okul müdürleri, okul aile birlikleri ve öğretmenlerin de teşvikleri ile öğrenciler kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Esenler'deki okullardan toplam 182 bin 500 TL nakdi, 100 bin TL değerinde de çeşitli ayni yardım toplandı. Öğrencilerin harçlıklarından biriktirerek İdlibli kardeşleri için ayırdıkları yardımlar, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras tarafından Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya takdim edildi.

“Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır”

Öğrencilerin kendi harçlıklarından topladıkları bu bağışların çok anlamlı olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, nerede bir insanlık dramı yaşansa Esenler halkının hemen yardım elini uzattığını hatırlatarak, "Savaş, açlık, hastalık ve soğukla mücadele eden, göç edilmeye zorlanan İdlibli kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyasında da milletimizden aynı cömertliği görüyoruz. Ayni yardımın yanında İdlib'de 100 hanelik bir Esenler köyü hedefi ile başladığımız kampanyaya büyük ilgi gördü. Hedefi çok çok aştık. 100 hanelik üçüncü Esenler köyümüzü inşa ediyoruz" dedi.

“Bu destek şehitlerimizin bize emaneti olan İdlib'e sahip çıkmaktır”

Suriye'deki insanlık dramının ve katliamların durdurulması için Bahar Kalkanı Harekatı'nın da diğer harekatlar gibi başarı ile tamamlanacağına inandığını söyleyen Göksu, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Esenler halkının ve özellikle de öğrencilerimizin bu kampanyaya verdiği desteğin özel bir önemi var. Bu destek şehitlerimizin bize emaneti olan İdlib'e sahip çıkmaktır. Bu kampanya ve bu büyük destek devletimiz ve milletimizin arkasında olduğumuzun en güzel örneğidir. Kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin" şeklinde konuştu.

“Merhem olmaya çalışıyoruz”

Bazı okul müdürleri, okul aile birliği başkanlarının da hazır bulunduğu yardım çekini verme töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras da kampanyaya katkılarından dolay okul müdürlerine, öğretmenlere, okul aile birliklerine ve öğrencilere teşekkür etti.

“Her okulun bir evi olacak”

Esenler'deki okullardan toplanan nakdi yardımla İdlib'deki Esenler köyünde Esenler'deki her bir okulun evi olacak. Katliamdan kaçan Suriyeliler, Esenlerli hayırseverlerin yardımlarıyla yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmeye başladı. Çadırdan kurtulan aileler, sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu, Esenlerli hayırseverler de onların elinden tutmanın sevincini yaşamaya başladı.