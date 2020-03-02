İdlib şehitleri için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında Çanakkale Savaşı gazisi torunu olan, Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle Çanakkale'ye yürüyor. Elinde Türk Bayrağı'yla 17 gün sürecek 400 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale'ye ulaşacak olan Gümüş, Bahar Kalkanı Operasyonu'ndaki Mehmetçiğe de moral vermek istediğini söyledi.

Bağcılar Belediyesi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yılı dolayısıyla “Şehitler Yolunda Bağcılar'dan Çanakkale'ye Yürüyüş” etkinliğine imza attı. Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş bu amaçla Çanakkale Zafer Müzesi Parkı'nda düzenlenen uğurlama töreninde hazır bulundu. Törene Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın yanı sıra birçok kişi katıldı. Şehitler için okunan duanın ardından Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Türk Bayrağını öptükten sonra bayrağı Saffet Gümüş'e verdi. Saffet Gümüş dönemin askeri üniforması ve bayrak eşliğinde Bağcılar'dan Çanakkale'ye doğru yola çıktı. 400 kilometrelik yürüyüş toplam 17 gün sürecek. 18 Mart Çarşamba günü Çanakkale Şehitler Abidesi önünde sona erecek.

“Şehitlerimiz ve gazilerimizle yaşayan bir milletiz”

Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bayrağı inşallah orada teslim etmek üzere Tokatlı hemşehrimiz yola çıkıyor. Biliyorsunuz On Beşliler türküsüyle meşhurdur 15 yaşında şehitler veren ilimizdir Tokat. Burada da bugün Tokat'lı kardeşimize bayrağı teslim edeceğiz inşallah 15 gün sonra bayrağı orada yetkililere teslim edecek. Ben kendisine teşekkür ediyorum yıllardır bu işi yapıyor inşallah bu sene farklı bir heyecanla yürüyecek. Fırat Kalkanı ve bu süreçte başlayan Bahar Pınarı hareketiyle inşallah Ortadoğu'da ve Suriye'de Barış geleceğine inanıyoruz. Bu vesileyle ayrı bir anlam ifade ediyor bu harekâtın başlangıcına gelmiş olması da. Biz şehitlerimizle gazilerimizle yaşayan bir milletiz. İnşallah bu bölgede ve Türkiye'nin hiçbir tarafında kan akmaması temennimiz” dedi.

“Bayrağı cumhurbaşkanımıza şehitlerimizin anısına teslim edeceğim”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür eden Saffet Gümüş, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek “Yürüyüşüm buradan başlayacak nasip olursa 17 gün sürecek. Çanakkale Şehitler Abidesi'nde Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'nda almış olduğum bu güzel bayrağı emaneti nasip olursa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şehitlerimiz anısına teslim edeceğim. Bundan 3 gün önce 34 şehidimiz vardı mekanları cennet olsun. Onları ruhları şad olsun” diye konuştu.