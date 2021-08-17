İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi Tuzla'da yaşayacak

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi Tuzla'da bir sokağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılının Şubat ayında rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in ismi, Tuzla'da bir sokağa verildi. Tuzla Belediyesi tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunan Fener Sokağı'nın adı Şehit Halil Demir Sokağı olarak değiştirilme teklifi komisyon tarafından kabul edildi. Teklifin kabul edilmesi üzerine görevliler, Fener Sokağı tabelasını çıkartarak, Şehit Halil Demir Sokak Sokağı tabelasını astılar.

“Şehitlerimizin emanetleri ile yakından ilgileniyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Aziz şehitlerimiz bu vatan uğruna canlarını feda ederken, sadece bu güzel vatanı düşündüler. Şehitlerimizin aileleri, şehitlerimizin isimleri, şehitlerimizden bizlere kalan emanetlerdir. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşımızın 14 komisyonundan birisi olan Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonumuz ile Tuzlamızda bulunan şehitlerimizin emanetleri ile yılın her günü yakından ilgileniyoruz. Tuzla Belediyesi olarak bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.