İdlib'deki selzedelere Türk Kızılay yardımı

Suriye'nin İdlib Bölgesi'nde meydana gelen aşırı yağışlar düzensiz kamplarda su baskınlarına neden oldu. Zor hayat koşullarıyla mücadele eden selzedelere yardım ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi malzemeleri de bölgeye sevk etti.

Yaşanan sağanak yağmur Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı düzensiz kampları sular altında bıraktı. İdlib, Kefer, Erok ve Kefer Deryan bölgeleri başta olmak üzere Atmah, Salkin, Hırbet El Coz, Kefer Louisn ve Güveççi bölgelerindeki kamplarda bulunan çadırların çoğunda su baskını olması sebebiyle bu çadırlarda yaşam mücadelesi veren selzedelerin yatak, yorgan, giyim gibi malzemeleri de kullanılamaz hale geldi.

Selin neden olduğu hasarı yerinde inceleyen Türk Kızılay ekipleri, ilk etapta yağışlardan etkilenen Umut, El Emel, Abu Gansa, El Hücra, Huveyyer ve Gakabi kamplarına ulaştırdığı insani yardım malzemeleri ile selzedelere destek oldu. Yağışlar nedeniyle yaşanamaz hale gelen barınma alanları için çadırlar kuran Kızılay ekipleri, battaniye ve ekmek dağıtımı da yaptı.

Takviye malzemeler sevk edildi

Kırsal bölgedeki selzedeler için planlamalarını da yapan Türk Kızılay, yağışlardan etkilenen kamplar için çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi insani yardım malzemeleri de bölgeye sevk etti. Kızılay, yapılan tespitlerle birlikte ihtiyaçları yerinde karşılamaya devam edecek.