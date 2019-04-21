İDO, Çocuk Bayramı'nı bisikletlerle karşıladı

Etkinlik kapsamında aileleri ile birlikte Sirkeci'den İDO ile Maltepe'ye geçen çocuklar, Maltepe sahilinde pedal çevirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Hızlı ve keyifli yolculukları ile sektörünün lideri İDO, Kurumsal Sosyal Sorumluk yaklaşımı ile 21 Nisan Pazar günü “Çocuk Bayramı'nda Çocuklar Bisiklete Biniyor” etkinliği gerçekleştirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte Sirkeci İskelesi'nde buluşan çocuklar ve ailelerinin bir araya geldikleri yaklaşık 300 kişilik grup, bisikletleri ile birlikte vapura binerek Maltepe sahiline geçti. Buradaki bisiklet yollarında aileleri ile birlikte pedal çeviren çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bisiklet Turu'nu tamamladı. Daha sonra çocuklar ve aileleri İDO feribotuna binerek Sirkeci istasyonuna geri döndü.

“Bize destek olan İDO'ya teşekkür ediyoruz”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bisiklet turu kapsamında çocuklarla birlikte pedal çevireceklerini belirten Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, “Gelenekselleştirdiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bisiklet gezimiz var. Bu etkinlik İDO ile çocuklarımız için özel bir tur yapıyoruz. Bu trafik yoğunluğu nedeniyle çocuklarımız için bisiklet sürmek pek uygun değil. Bunun yerine buradan İDO'nun bize sağladığı özel bir arabalı vapurla Maltepe Sahili'ne kadar gidiyoruz, oradaki çocuklarımız için güvenli olan bisiklet yollarında 23 Nisan bisiklet gezimizi yapacağız. Sonra tekrar İDO'nun bize sağladığı arabalı vapurla geri döneceğiz. Böylece çocuklarımızla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bisiklet gezimizi tamamlamış olacağız. Bize destek olan İDO'ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aile yakınları ile birlikte bisiklet turuna geldiğini ifade eden Görkem Aslan, “Buradan feribotla karşıya geçip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ailelerimizle birlikte bisiklet turu yapacağız” dedi.