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İDO seferlerine hava muhalefeti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


İstanbul'da son günlerde devam eden soğuk ve rüzgarlı havanın etkisi sürüyor. Gece boyunca etkisini sürdüren rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkilerken İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


İDO'nun resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.


Yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 16.02.2019 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 09:30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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