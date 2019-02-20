İDO seferlerine sis engeli

İDO, dün geceden beri kenti etkisi altına alan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Yalova-Pendik, Pendik-Yalova'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 20.02.2019 Yalova-Pendik 08:00 seferi ile Pendik-Yalova 08:00 seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.