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İDO, Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattını açıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Sanayi ve Ticaret A.

Ş, 6 Temmuz tarihinden itibaren Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattını açıyor. Seferler 6 Temmuz-1 Eylül 2019 tarihleri arasında Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek.


Ş, ulaşım ihtiyaçlarına uygun yeni hatlar açmaya devam ediyor. İDO, 6 Temmuz- 1 Eylül 2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere Tekirdağ'dan Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattı seferlerini başlatıyor. Seferler belirtilen tarihler arasında Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek. Tekirdağ'dan araba vapuruyla 2, 5-3 saate ihtiyaç varken İDO misafirleri Avşa Adası'na sadece 1,5 saatte geçecek.


Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası deniz otobüsü sefer saatlerine dair bilgiler İDO'nun resmi sitesinde yer alıyor.

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