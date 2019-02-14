İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İDO ve BUDO'dan sefer iptali

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sitelerinden seferlerin iptal edildiği duyuruldu.


İDO'dan yapılan yazılı açıklama, “14.02.2019 Perşembe günü olumsuz hava koşullları nedeniyle Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, ve Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferilerini iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.


BUDO'dan yapılan açıklamada ise, "14.02.2019 Perşembe günü 07:00 - 09:30 Mudanya Eminönü 08:30 - 11:30 Eminönü Mudanya Seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" diye belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.