İDO ve BUDO'nun bazı deniz seferleri iptal edildi

Meteorolji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava şartları uyarısının ardından, Marmara Bölgesi'nde etkili olacak fırtına sebebiyle, İDO ve BUDO 19 Kasım günü yapılacak bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:

10.30 Bursa- Yenikapı- Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy- Yenikapı -Bursa, 18.35 Kadıköy- Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:

07.00 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-Armutlu, 09.30 İstanbul-Bursa, 10.00 Armutlu-İstanbul seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.