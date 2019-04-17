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İDO'dan 23 Nisan'a 59 ek sefer

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oluşabilecek yoğunluklara karşı önlemlerini aldı.

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oluşabilecek yoğunluklara karşı önlemlerini aldı. İDO, bu kapsamda 59 ek seferi satışa açtı.



İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçebileceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, tatilciler için bir planlama yaparak bu kapsamda toplam 59 ek seferi satışa açtı. İDO, mevcut tarifeli seferlerine ek olarak 26 Feribot, 33 Deniz Otobüsü seferi yapacak. İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin salı gününe gelmesi nedeniyle Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olacak şekilde deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat ek seferleriyle hizmet verecek. İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan 59 ek seferle tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.




23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ek seferleri;


Tarih Sefer Saati Hat Gemi tipi


1 19 Nisan 2019 Cuma 17:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü


2 19 Nisan 2019 Cuma 18:40 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü


3 19 Nisan 2019 Cuma 20:00 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü


4 19 Nisan 2019 Cuma 17:40/18:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü


5 19 Nisan 2019 Cuma 13:50/14:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


6 19 Nisan 2019 Cuma 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


7 19 Nisan 2019 Cuma 18:50/19:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


8 19 Nisan 2019 Cuma 19:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü


9 19 Nisan 2019 Cuma 21:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


10 20 Nisan 2019 Cumartesi 08:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot


11 20 Nisan 2019 Cumartesi 10:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot


12 20 Nisan 2019 Cumartesi 06:00 Pendik-Yalova Ferrycat


13 20 Nisan 2019 Cumartesi 06:00 Yalova-Pendik Ferrycat


14 20 Nisan 2019 Cumartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat


15 20 Nisan 2019 Cumartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat


16 20 Nisan 2019 Cumartesi 10:00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot


17 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot


18 20 Nisan 2019 Cumartesi 08:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


19 20 Nisan 2019 Cumartesi 10:10/10:30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa Deniz Otobüsü


20 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:00/09:30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa Deniz Otobüsü


21 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


22 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:30/10:00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü


23 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü


24 20 Nisan 2019 Cumartesi 16:45 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü


25 20 Nisan 2019 Cumartesi 18:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü


26 21 Nisan 2019 Pazar 17:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü


27 21 Nisan 2019 Pazar 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü


28 21 Nisan 2019 Pazar 20:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü


29 22 Nisan 2019 Pazartesi15:50/16:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


30 23 Nisan 2019 Salı 15:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot


31 23 Nisan 2019 Salı 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot


32 23 Nisan 2019 Salı 20:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot


33 23 Nisan 2019 Salı 20:30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot


34 23 Nisan 2019 Salı 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat


35 23 Nisan 2019 Salı 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat


36 23 Nisan 2019 Salı 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat


37 23 Nisan 2019 Salı 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat


38 23 Nisan 2019 Salı 21:00 Pendik-Yalova Ferrycat


39 23 Nisan 2019 Salı 21:00 Yalova-Pendik Ferrycat


40 23 Nisan 2019 Salı 22:00 Pendik-Yalova Ferrycat


41 23 Nisan 2019 Salı 22:00 Yalova-Pendik Ferrycat


42 23 Nisan 2019 Salı 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat


43 23 Nisan 2019 Salı 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat


44 23 Nisan 2019 Salı 12:30 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


45 23 Nisan 2019 Salı 13:50/16:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


46 23 Nisan 2019 Salı 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


47 23 Nisan 2019 Salı 16:00/16:30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü


48 23 Nisan 2019 Salı 17:30/18:00 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü


49 23 Nisan 2019 Salı 15:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü


50 23 Nisan 2019 Salı 17:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü


51 23 Nisan 2019 Salı 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü


52 23 Nisan 2019 Salı 20:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü


53 23 Nisan 2019 Salı 16:50/17:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


54 23 Nisan 2019 Salı 19:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


55 23 Nisan 2019 Salı 18:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü


56 23 Nisan 2019 Salı 12:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot


57 23 Nisan 2019 Salı 15:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot


58 23 Nisan 2019 Salı 18:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot


59 23 Nisan 2019 Salı 21:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

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