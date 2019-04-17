İDO'dan 23 Nisan'a 59 ek sefer

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oluşabilecek yoğunluklara karşı önlemlerini aldı.
İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oluşabilecek yoğunluklara karşı önlemlerini aldı. İDO, bu kapsamda 59 ek seferi satışa açtı.
İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçebileceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, tatilciler için bir planlama yaparak bu kapsamda toplam 59 ek seferi satışa açtı. İDO, mevcut tarifeli seferlerine ek olarak 26 Feribot, 33 Deniz Otobüsü seferi yapacak. İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin salı gününe gelmesi nedeniyle Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olacak şekilde deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat ek seferleriyle hizmet verecek. İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan 59 ek seferle tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ek seferleri;
Tarih Sefer Saati Hat Gemi tipi
1 19 Nisan 2019 Cuma 17:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
2 19 Nisan 2019 Cuma 18:40 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
3 19 Nisan 2019 Cuma 20:00 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
4 19 Nisan 2019 Cuma 17:40/18:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
5 19 Nisan 2019 Cuma 13:50/14:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
6 19 Nisan 2019 Cuma 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
7 19 Nisan 2019 Cuma 18:50/19:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
8 19 Nisan 2019 Cuma 19:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü
9 19 Nisan 2019 Cuma 21:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
10 20 Nisan 2019 Cumartesi 08:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
11 20 Nisan 2019 Cumartesi 10:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
12 20 Nisan 2019 Cumartesi 06:00 Pendik-Yalova Ferrycat
13 20 Nisan 2019 Cumartesi 06:00 Yalova-Pendik Ferrycat
14 20 Nisan 2019 Cumartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat
15 20 Nisan 2019 Cumartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat
16 20 Nisan 2019 Cumartesi 10:00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
17 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
18 20 Nisan 2019 Cumartesi 08:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
19 20 Nisan 2019 Cumartesi 10:10/10:30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa Deniz Otobüsü
20 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:00/09:30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa Deniz Otobüsü
21 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
22 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:30/10:00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü
23 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
24 20 Nisan 2019 Cumartesi 16:45 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
25 20 Nisan 2019 Cumartesi 18:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
26 21 Nisan 2019 Pazar 17:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
27 21 Nisan 2019 Pazar 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
28 21 Nisan 2019 Pazar 20:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
29 22 Nisan 2019 Pazartesi15:50/16:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
30 23 Nisan 2019 Salı 15:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
31 23 Nisan 2019 Salı 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
32 23 Nisan 2019 Salı 20:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
33 23 Nisan 2019 Salı 20:30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
34 23 Nisan 2019 Salı 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat
35 23 Nisan 2019 Salı 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat
36 23 Nisan 2019 Salı 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat
37 23 Nisan 2019 Salı 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat
38 23 Nisan 2019 Salı 21:00 Pendik-Yalova Ferrycat
39 23 Nisan 2019 Salı 21:00 Yalova-Pendik Ferrycat
40 23 Nisan 2019 Salı 22:00 Pendik-Yalova Ferrycat
41 23 Nisan 2019 Salı 22:00 Yalova-Pendik Ferrycat
42 23 Nisan 2019 Salı 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat
43 23 Nisan 2019 Salı 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat
44 23 Nisan 2019 Salı 12:30 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
45 23 Nisan 2019 Salı 13:50/16:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
46 23 Nisan 2019 Salı 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
47 23 Nisan 2019 Salı 16:00/16:30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
48 23 Nisan 2019 Salı 17:30/18:00 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
49 23 Nisan 2019 Salı 15:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
50 23 Nisan 2019 Salı 17:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
51 23 Nisan 2019 Salı 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
52 23 Nisan 2019 Salı 20:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
53 23 Nisan 2019 Salı 16:50/17:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
54 23 Nisan 2019 Salı 19:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
55 23 Nisan 2019 Salı 18:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
56 23 Nisan 2019 Salı 12:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
57 23 Nisan 2019 Salı 15:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
58 23 Nisan 2019 Salı 18:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
59 23 Nisan 2019 Salı 21:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot