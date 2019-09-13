İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı

Büyükçekmece ilçesinde Tepecik KİPTAŞ Konutları, Hünkartepe, Muratçeşme, Batıköy, Sinanoba, Ekinoba, Mimarsinan, Büyükçekmece, TÜYAP gibi önemli merkezlerden geçerek Avcılar Metrobüs durağına kadar ulaşım hizmeti veren İETT'in HT 48 sefer sayılı otobüslerinin sayısı ve sefer sayıları yeniden düzenlendi.

Otobüs sayısı 4, sefer sayısı 30 oldu

Mimaroba-Sinanoba halkının talebini dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HT48 Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında otobüs sayısını 4'e, seferleri ise 30'a çıkarttı.

İETT'ye teşekkür

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında arttırılan sefer sayısının bölge halkı adına çok önemli bir ulaşım hizmeti olduğunu belirterek, “Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İETT Genel Müdürüne şahsım ve büyük Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.