İhlas Haber Ajansı

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İETT otobüsü arızasına bir yenisi daha eklendi

Bahçelievler’de seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Trafikte aksamalar yaşanırken, olay yeri drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul'da son dönemde sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir neden dolayı arıza yaptı. Arıza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Otobüs arızası drone ile havadan görüntülendi.

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