İETT otobüsü bariyere çarptı, 4 kişi yaralandı

Araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken kaza nedeni ile trafik durma noktasına geldi.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, 36 MC seferini yapan 34 TP 6358 plakalı İETT otobüsü, Habipler yol ayrımına geldiği esnada yanında seyir halinde olan 34 KE 7909 plakalı minibüs sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Sıkışan araçlar birbirine çarparken çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü bariyerlere saplandı. İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan Harun Talha Karaca, Zeynep Yağmur Karaca ve minibüste bulunan Melik Can Kurt ile Hazal Sunar yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken Habipler Mahallesi'ne giriş araç trafiğine kapatıldı. Yolun Sultangazi istikametinde ise trafik oluştu.