İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

Fatih'te İETT otobüsü şoförüyle motokuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Fındıkzade'de meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile motokurye sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfür eden sürücüleri vatandaşlar sakinleştirdi.

Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförü ile motokurye şoförünün kavga ettiği ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.