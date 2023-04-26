İGA İstanbul Havalimanı'na “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülü

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan İstanbul Havalimanı “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülünü ikinci kez kazandı. ABD merkezli prestijli seyahat dergisi Global Traveler ile beraber yayımlanan Wherever Family Dergisi'nin okuyucuları, İstanbul Havalimanı'nı bu yıl da “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülüne layık gördü.

Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan ABD merkezli prestijli seyahat dergisi Global Traveler Dergisi ile beraber yayınlanan Wherever Family Dergisi tarafından düzenlenen “Wherever Ödülleri” sahiplerini buldu. İnşaat aşamasından itibaren herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirilmesi planlanmış İGA İstanbul Havalimanı, okuyucuların seçimiyle, bu yıl da üst üste ikinci kez “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” seçildi.

İstanbul Havalimanı ödülünü ABD'de alacak

Açıldığı günden beri bir çok uluslararası ödüle layık görülen İGA İstanbul Havalimanı, ödüle doymuyor. Global Traveler'ın her yıl düzenli olarak okuyucularının oylarıyla belirlediği “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülüne üst üste ikinci kez layık görülen İGA İstanbul Havalimanı ödülünü 13 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkenti Washington DC'de gerçekleştirilecek ödül töreninde alacak. Global Traveler'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, hava yollarını ve gemi seyahatlerini oylarken; sonuçlar da dünyanın en iyilerini belirliyor.