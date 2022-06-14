İGA İstanbul Havalimanı'na iki ödül birden

İstanbul Havalimanı 2021 yılında 5,8 milyar Euro bedelle gerçekleştirdiği refinansmanla EMEA Finance'ın “EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi” ödülüne ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) ise İstanbul Havalimanı'nı "Olağanüstü Başarı" ödülüne layık gördü.

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinin başında gelen İGA İstanbul Havalimanı, son dönemde almış olduğu global ödüllerle hem Türkiye'nin hem de Türk havacılık sektörünün göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Bu bağlamda İGA İstanbul Havalimanı, standartların ötesinde sunduğu özel hizmetlerle sektöründe örnek olması ve oluşturduğu farkındalıkla takdir edilirken, gerçekleştirdiği sürdürülebilir refinansmanla da bölgesinin en iyi sendikasyon kredisini hayata geçirmiş oldu. Bir gün arayla iki önemli global ödüle ulaşarak başarılarını taçlandıran İGA İstanbul Havalimanı, ilham verici hizmetleri ve ulaşılabilir finansal kaynak erişimiyle de dünyanın en iyi havalimanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

APEX'ten “Olağanüstü Başarı” ödülü

İGA İstanbul Havalimanı, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (Airline Passenger Experience Association, APEX) 2022 yılı değerlendirmesinde “Olağanüstü Başarı” ödülüne layık görüldü. Yolcu geri bildirimlerine dayanan ilk hava yolu derecelendirme programı olmasıyla öne çıkan APEX, 1,2 milyon yolcunun oylarıyla belirlenen 2022 yılı değerlendirme sonuçları, 8 Haziran'da İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen ödül töreninde duyuruldu. Dünya çapında yaklaşık 600 hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirilen 1 milyonun üzerinde uçuş, yolcular tarafından koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek-içecek ikramı, eğlence sistemi ve Wi-Fi kategorilerindeki puanlanırken; APEX'in “Olağanüstü Başarı” ödülü İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul'a takdim edildi.

5,8 milyar Euro'luk başarılı refinansman ödül getirdi

EMEA Finance dergisinin her yıl düzenlediği EMEA Finance Awards'ın bu yılki “Best Syndicated Loan in EMEA” - “EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi” ödülünün de sahibi olan İGA İstanbul Havalimanı, bir gün arayla iki ödüle ulaşmış oldu.

Kilit finansal kurumları düzenli olarak profillendiren, hedef kitlesi meslektaşları ve sektör haberleri hakkında daha eksiksiz ve derinlikli bir anlayış kazanmaları için bir platform oluşturan EMEA Finance, her yıl uluslararası önde gelen finansal şirketlerini değerlendiriyor ve ödüllendiriyor.

Bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen ödüllerde, İGA'nın 2021 yılında 5,8 milyar Euro bedelle hayata geçirdiği ve vadesini 2 yıl uzattığı başarılı refinansmanı da ödüle layık görüldü. 9 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen EMEA Finance Ödül Töreni'nde “EMEA Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi” ödülünü, şirket adına İGA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgen aldı.