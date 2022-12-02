İGA İstanbul Havalimanı'ndan "Kardeş Havalimanı" mutabakatı

İGA İstanbul Havalimanı, Tayland Havalimanı ile Bangkok'ta, Vietnam Havalimanı ile de Ho Chi Minh'de, “Kardeş Havalimanı Mutabakat Zaptı” anlaşmasına imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde Türkiye, Tayland ve Vietnam arasında turizmin yanı sıra ülke ekonomilerine de katkılar sağlanması hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Tayland ve Vietnam Havalimanları ile kardeş havalimanı ilişkisi tesis edilmesine ilişkin mutabakat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, Tayland Havalimanı Başkanı Nitinai Sirismatthakarn ve Vietnam Havalimanı Başkanı Lai Xuan Thanh ve Başkan Yardımcısı Nguyen Quoc Phuong tarafından imzalandı. Yöneticiler, bu iş birliğinin başta üç ülkenin hem kendi arasında hem de bölgeler arasındaki yeni rotaların keşfedilmesi ile beraber, ticaret ve yatırım fırsatlarının da artacağının vurgusunu yaptı.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, Kardeş Havalimanı Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi. Kadri Samsunlu, “Küresel ekonominin ağırlık merkezi Batı'dan Doğu'ya doğru kayıyor. 4,4 milyarı aşan genç ve zenginleşen nüfusu ile Asya, turizm potansiyeli ve dinamik ekonomileri ile önemli bir potansiyel taşıyor. Bugün, doğuda üretilenin batıda tüketildiği bir ekonomik düzen içinde yaşıyoruz. Bu hafta, iş birliğine girmenin mutluluğu içinde olduğumuz yeni kardeş havalimanlarımız, Güneydoğu Asya bölgesi içinde; Bangkok, Phuket, Hanoi gibi dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının da için de bulunduğu 30'a yakın havalimanını yönetiyor. Güneydoğu Asya ile Türkiye arasında önemli fırsatların ve ekonomileri büyütme imkanlarının olduğuna inanıyorum'' dedi.

Anlaşma sayesine özellikle Asya ve Pasifik bölgelerinden İstanbul'a gelecek olan turistlere öncülük edeceklerinin altını çizen Samsunlu, ''Bugün imzalarını attığımız yeni Kardeş Havalimanı iş birlikleri, İGA İstanbul Havalimanı'na yeni uçuşlar başlamasına ve Güney Asya ve endirekt olarak Asya Pasifik bölgelerinden oluşacak yeni trafiğin İGA İstanbul Havalimanı'na bağlanmasına ve şehrimiz İstanbul üzerinden ülkemize binlerce turistin gelmesine öncülük ederek ülke ekonomimize katkı sağlamasına imkân sağlayacak. Yakın paydaşlık ilişkilerinin önemine ve ortak aklın gücüne inanan İGA İstanbul Havalimanı adına, Çin ve Güney Kore'de başlattığımız ve şimdi Tayland (AOT) ve Vietnam (ACV) ile genişlettiğimiz Asya odaklı büyüme stratejimizin ülkelerimiz, sektörümüz ve kurumlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.