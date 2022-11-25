İGA İstanbul Havalimanı'nın en yeni misafiri: Flyadeal

Suudi Havayolları Grubu'na ait düşük maliyetli havayolu şirketi olan Flyadeal, Riyad ve Cidde'den İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı.

Suudi Havayolları Grubu'nun düşük maliyetli havayolu şirketi olan flyadeal, İstanbul-Cidde ve İstanbul-Riyad arasında her iki yönde uçuşlara başladı. Uçuşlar haftada 14 sefer olacak şekilde planlandı. Flyadeal'in İGA İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu, 23 Kasım Çarşamba günü Riyad King Khalid Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Flyadeal, İGA İstanbul Havalimanı'na başlattığı uçuşlar ile beraber varış yeri sayısını da 27'ye çıkardı. İlk uçuşun ardından, İGA İstanbul Havalimanı'nda hem flyadeal hem de İGA temsilcilerinin katıldığı resmi bir tören düzenlendi. Törenin ardından konuşan Flyadeal CEO'su Con Korfiatis, “Körfez ve Arap bölgelerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne artan uçuş sayısının yanı sıra küresel olarak dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan İGA İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşumuzu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşma sayesinde Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de olumlu etkileneceği kanaatindeyiz” dedi. Pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören son buldu.