İGA Pass, Türkiye Futbol Federasyonu'na sponsor oldu

İGA Pass, A Milli Takım, Kadın Milli Takımı ve U21 Milli Takımı'na “Keyifli Seyahat Sponsoru” oldu.

Havacılıkta, dünyanın en iyileri arasında yer alan ve yolculara sağladığı üst düzey hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'nın özel yolcu hizmeti İGA Pass'in, yeni üyesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) oldu. İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden yolculara özel yolcu hizmeti sunan İGA Pass, 2 sezon boyunca A Milli Takım, Kadın Milli Takımı ve U21 Milli Takımı'na “Keyifli Seyahat Sponsoru” olarak hizmet verecek.

TFF, Milli Takımlar için ayrıcalıklı hizmeti tercih etti

İGA Pass, “kişiye özel havalimanı deneyimi” iddiasını güçlendirmek için hizmetlerini güncellemeye devam ederken, aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarılı bir şekilde temsil eden Milli Takımlara da destek oluyor.

İGA Pass, A Milli, Kadın Milli, U21 Milli Futbol Takım'larının 5 maçlık sponsoru olurken, milli sporcular İGA Pass Plus kartının tüm özelliklerinden ve buna ek olarak sporcuların dönüş uçuşu 1 hafta içerisindeyse, dönüşte de İGA Fast Track'den yararlanabiliyor.

Tüm misafirlerine, konforlu ve lüks yolculuk deneyimini en iyi haliyle sunmayı amaç edinen İGA Pass; A Milli Futbol Takımı'nı ‘Takıma Özel Terminal'de ağırlıyor. Bu terminalde bulunan İGA Lounge'da zengin menü seçenekleri ile Türk ve dünya mutfağının birçok lezzeti ikram edilirken, güncel gazete, dergiler ve ücretsiz wi-fi imkanı da sunuluyor.

Türk sporunun çatı kuruluşu olarak futbola yön veren TFF ve İGA arasında yapılan iş birliği neticesinde sporcular ve yöneticiler, İstanbul Havalimanı'ndan yapacakları seyahatlerde İGA Pass ayrıcalıklarından faydalanırken aynı zamanda, İGA Pass uygulamasının dijital teknolojisi sayesinde hızlı ve temassız hizmetin de keyfini çıkaracaklar.

Seyahatlerde güvenli bir tercih: İGA Pass

İstanbul Havalimanı'nda kendisini özel hissetmek isteyen yolcular için özel olarak tasarlanan ve 24 saat özel yolcu hizmeti veren İGA Pass, bünyesinde birçok hizmeti barındırıyor. Dünyanın en büyük ortak lounge alanından faydalanma imkanı başta olmak üzere, hızlı geçiş, öncelikli check-in, İGA Buggy, İGA Vale, İGA Meet&Greet gibi birçok ayrıcalıklı hizmet İGA Pass ile yolcuların hizmetine sunuluyor.

Misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden İstanbul Havalimanı'nda salgın nedeniyle İGA Pass programı da dahil olmak üzere koruyucu önlemler üst düzeye çıkarıldı.

Tüm hizmet noktalarına el dezenfektanı konumlandırmasından İGA Lounge'da tüm yiyeceklerin tek kişilik, kapalı olarak paketlenerek sunulmasına, girişte termal kameralar ile ateş ölçümünden servis personellerine her saat başı swab testi ile bakteri ölçümüne kadar misafirlerin sağlığını önceliklendiren tüm hizmetler, İGA Pass üyelerine sağlanıyor.

Dünyada ülkemizi başarıyla temsil eden iki kurumdan güç birliği anlaşması

TFF ile yapılan iş birliği sonrasında açıklamalarda bulunan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, “İGA Pass için öncelikli hedefimiz, sunduğumuz tüm hizmetlerden yolcularımızın yanı sıra kurumların da yararlanmasıdır. İGA Pass, bir yolculuk hizmetinden öte; misafirlerimizin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürme amacıyla hazırlandı. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyor ve yolcularımızın İstanbul Havalimanı'na ayak bastığı andan itibaren buradan üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her ayrıntıyı planlıyoruz. İGA Pass, sıradan bir üyelik programı değil, her biri birbirini tamamlayan ve tüm yolculuk sürecini ayrıcalıklı kılan bir hizmetler bütünü. Bu hizmetler bütününü Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil eden Milli Takımlara sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Anlaşma ile Milli Takımlar İGA Pass'in ayrıcalıklı dünyasından yararlanacak. İGA Pass ekibi TFF yönetimine ve Milli Takımlara her uçuş öncesi ve sonrası özel yolcu hizmeti anlayışıyla destek verecek. Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden İGA ve TFF'nin iş birliği yapması havacılık sektörü açısından da son derece önemli” dedi.

İGA Pass ile yapılan sponsorluk anlaşması üzerine değerlendirmelerde bulunan TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, “Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı ve Milli Takımlarımız bugün çok güzel bir imza atıyor. Milli Takımlarımızın genç ve enerjik ruhunu; Avrupa'nın 1 numaralı havalimanı ile birleştirerek, pazarlama stratejilerimizi yenilemeye ve yelpazesini genişletmeye devam ediyoruz. Ekim ayında oynayacağımız Dünya Kupası eleme maçları öncesinde; İGA gibi değerli bir marka ile Milli Takımımızı yan yana getirmenin mutluluğunu yaşıyor, iş birliğinin her iki kurumu da büyük katkılar sağlayacağını düşünüyor ve Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupasına beraber yolculuk edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.