İGA'ya “Yılın Altyapı Finans Anlaşması” ödülü

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın, 2021 yılında gerçekleştirdiği 5 milyar 852 milyon euroluk kredi refinansmanı; Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards tarafından 2022'de “Yılın Altyapı Finans Anlaşması” seçildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın 2021 yılında gerçekleştirdiği “Kamu Özel İş Birliği Havalimanı Proje Finansmanının Yeniden Finansmanı İçin 5 milyar 852 milyon euro değerindeki Kredi Tesisi” Bonds, Loans & Sukuk Turkey tarafından “Yılın Altyapı Finans Anlaşması” seçilerek, ödüle layık görüldü. Sekizincisi düzenlenen Bonds & Loans Turkey Ödülleri'nde “Yılın Altyapı Finans Anlaşması” ödülünü, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgen aldı. Gerçekleştirilen bu finansal işlemin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük tutarlı refinansman olduğunu vurgulayan Bilgen, “5 milyar 852 milyon Euro'luk refinansman işlemimiz için 2021 Mayıs ayında anlaşmaya vardık ve kredimizin vadesini iki yıl uzatarak faiz oranını da düşürdük. Bankalarla 5 milyar 852 milyon Euro'luk refinansman gerçekleştirirken, finansman maliyetlerimizi de azaltmış olduk. Bu refinansman ile tarihimizdeki en büyük tutarlı refinansmana imza attık'' ifadelerini kullandı.