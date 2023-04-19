İGSAŞ bayi temsilcileriyle iftar yemeğinde buluştu

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar yemeği, Samsun, Mardin, Konya ve İstanbul'da düzenlendi. Bölge illerden de bayi temsilcilerinin katılım sağladığı iftar programları yoğun ilgi gördü.

Kurulduğu günden bu yana Türk tarımına ve sanayisine katma değer sağlayan çalışmalar yapan İGSAŞ, Ramazan ayı vesilesiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar davetlerini bu yıl da gerçekleştirdi. Şirket, Samsun, Mardin, Konya, İstanbul ve bölge illerdeki bayileriyle iftar davetinde bir araya geldi. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal'ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeklerine, şirketin üst düzey yöneticileri ve bölge temsilcileri de katılım sağladı.

İftar programında bir konuşma yapan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Bugün Anadolu'nun çeşitli illerinden iftar yemeğine katılmak için gelen ve bu ailenin bir bireyi olan herkese teşekkür ederim. Şirket çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi ülkemiz çok ciddi bir deprem yaşadı, her birimizin katkısıyla bu felaketin yaralarını birlikte saracağız. Yıldızlar Yatırım Holding'in tüm şirketleri gibi İGSAŞ da tüm çalışanları ve siz kıymetli bayilerimizle tek yürek olarak deprem bölgesine destek sundu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizden elde ettiğimiz güçle daha nice başarı hikâyelerine imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu mübarek gün vesilesiyle yaklaşan Ramazan Bayramının ülkemize, tüm İslam alemine ve şirket ailesine hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal ise şöyle konuştu: “Şirket olarak, geleneksel Ramazan ayı iftar buluşmamızı bu yıl da gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanların giderek birbirinden uzaklaştığı çağımızda, Ramazan ayı vesilesiyle aramızdaki gönül bağını, kültürel mirasımızı, değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizin önemini tekrar hatırlıyoruz. Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini ve bereketini birlikte yaşadığımız bu buluşmalarımızın kurum kültürü olarak bizimle ve bizden sonraki kuşakla da devam etmesini temenni ederim. Davetimize katılan tüm bayilerimize teşekkür eder, organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.”