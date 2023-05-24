İGSAŞ, Samsun ve Hatay'a iki yeni gübre fabrikası kuruyor

Türkiye'nin önde gelen gübre üreticilerinden İGSAŞ, bu yılın sonunda Samsun ve Hatay'daki iki fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini artırıp, satış hacmini ve cirosunu yükselteceğini duyurdu.

İGSAŞ, yeni yatırımlarla birlikte hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında büyümeye devam ediyor. Samsun'da inşası devam eden yıllık 200 bin ton üretim kapasiteli organominarel kompoze gübre fabrikasının bu yılın son çeyreğinde üretime geçmesi beklenirken, Hatay'daki yıllık 250 bin ton kapasiteli kompoze gübre fabrika yatırımının ise 2024 sonunda devreye alınması hedefleniyor.

Samsun yatırımıyla birlikte Karadeniz Bölgesi'ne daha iyi hizmet vereceklerini belirten İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Bölgenin ihtiyacı olan daha spesifik gübre talebini karşılarken bir yandan da ihracatta ciddi bir değer oluşturacağız. Ayrıca Samsun'daki fabrikamızın devreye girmesiyle Karadeniz Bölgesi'ndeki gücümüzü daha da artıracağız” dedi.

Hatay yatırımı, deprem bölgesine canlılık getirecek

Şirket, Hatay'da başladığı yatırım kararını, geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından aldı. Deprem nedeniyle büyük hasar gören bölgenin yeniden yapılandırılmasına destek olmak amacıyla Hatay'a bir fabrika kurma kararı verdiklerini belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatay'da hayata geçireceğimiz yıllık 250 bin tonluk kompoze gübre fabrikası, bölgenin sanayisine ve tarımına büyük katkı sağlayacak. 60 milyon euroluk yatırımla devreye alacağımız fabrikamızın, 2024 yılının sonunda üretime geçmesini planlıyoruz. Bölgenin yaşanan deprem felaketinden sonra cazibe merkezi ilan edilmesi yatırımcılar için bir avantajı da beraberinde getirdi.”

İki yatırımın devreye girmesiyle Türkiye çapında geniş bir üretim ağına sahip olacaklarının da altını çizen Ünal, “Kocaeli fabrikamız Marmara ve Ege bölgelerine hizmet ederken, Samsun'daki fabrikamız Karadeniz'e, Hatay'daki tesisimiz ise Doğu Akdeniz, Güney Doğu, Doğu Anadolu havzalarına odaklanacak. Aynı zamanda da Akdeniz çanağından da ihracat yapacağız. Bugün 240 bin tonluk bir kompoze gübre kapasitesine sahip olan şirketimiz, 2 yıl sonra üç ayrı noktada 700- 750 bin ton kompoze gübre üreterek Türkiye'yi uçtan uca saracak” diye konuştu.

Yeşil üretim ihracat gücünü artıracak

Yapılan açıklamaya göre şirket, son teknolojiyi kullanarak verimliliği de en üst seviyeye taşıyan İGSAŞ, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da sürdürülebilir ekonomiye geçişte stratejik adımlar atıyor. Kütahya'daki 30 megavat (MW) kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) devreye almaya hazırlanan şirket, bu yatırımla karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik önemli bir hamle yapacak.

Avrupa'nın karbon nötr ekonomiye geçiş politikalarına ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na dikkat çeken Ünal, “Yeşil Mutabakat ile 2021 Ocak itibarıyla sınırda karbon vergisi mekanizması (CBAM) getirildi. Burada 5 tane sektör seçildi ve bu sektörlerden biri de gübre. Şirket olarak ihracat hacimlerimizi artırmak için çok büyük hedeflerimiz var. 2026 yılı ve sonrasında Avrupa'ya ihracatta problem yaşamamak adına karbon nötre doğru gitmemiz gerekiyor. Bu 30 megavatlık GES projemiz bu hedefe hizmet edecek” şeklinde konuştu.