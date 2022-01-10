İHA Muhabiri Mustafa Uslu, ‘Yılın kahraman habercisi' ödülüne layık görüldü

Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Haber Kameramanları' ödülleri sahiplerini buldu. Törende İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki kaçak çiftliğinin yıkım çalışmalarını görüntülediği için darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu 'Yılın en kahraman habercisi' ödülüne, Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan ise 'Yılın en başarılı kadın ekonomi gazetecisi' ödülünü layık görüldü.

Siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasının önemli isimlerinin ağırlandığı programda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü coşkuyla kutlandı. Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle, üniversite öğrencilerinin anketle belirlediği 2021 yılında yayınlanmış, hafızalarına yer etmiş haberler ile gazete ve televizyon dünyasından dikkat çeken isimlerden başarılı bulduklarına oy verdi. Ankette öne çıkan isimlerin ödüllendirmek için ‘Haberin Kahramanları' isimli ödül töreni düzenledi. Törende İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki kaçak çiftliğinin yıkım çalışmalarını görüntülediği için darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu yılın en kahraman habercisi ödülüne, Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan ise yılın en başarılı kadın ekonomi gazetecisi ödülünü layık görüldü.

“Çirkin bir saldırıya uğradı”

Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öncelikle gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Bağcılar Belediyesi olarakta bu yıl 2'ncisini yapmış olduğumuz ‘Haberin Kahramanları' ödül töreninde bu akşam birlikteyiz. Ödül alacak tüm gazetecileri tebrik ediyorum. Zor şartlar altında doğru habere ulaşmak için bir mücadele içerisindeler. İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın çiftçiliğini görüntülerken de çirkin bir saldırıya uğradı. O da bu akşam burada ödülünü almış oldu. Ben kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir daha hiçbir muhabir arkadaşımın da böyle bir saldırıya maruz kalmamasını temenni ediyorum” dedi.

“Gönül isterdi ki güzel yaptığımız haberlerle ödül alabilmek”

Ödül töreninden sonra konuşarak saldırıdan sonra yüzünde iz kaldığını söyleyen İhlas Haber Ajansı Kocaeli Muhabiri Mustafa Uslu, “Benim için çok güzel bir duygu. Bu mesleğe başlarken zaten bir ödül alabilmek hayali ile bu mesleğe başlıyoruz. Ama gönül isterdi ki güzel yaptığımız haberler ile ödül alabilmek. Bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Başımızdan kötü bir hadise geçti. Hiçbir meslektaşımın yaşanmasını istemediğim bir hadise geçti. Biliyorsunuz Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde yıkım çalışmalarını çekmek için bölgeye gitmiştim. Daha sonra çekimi yaparken yanıma 4 kişi geldi ve ve bir anda küfür kıyamet bana saldırdı. Elimde drone olduğu için gazeteci olduğumu anladılar. Ne olduğunu bile anlamadım. Kendimi bir anda yerde buldum. Sonra yerde tekmelemeye ve vurmaya devam ettiler. Daha sonra da onlar gözaltına alındı, ben hastaneye kaldırıldım. Yüzümde geçmeyecek bir iz oluştu” diye konuştu.

“Eşimin saldırıya uğradığını ben İHA'nın internet sitesinde gördüm”

Çok zor günler geçirdiğini belirten Mustafa Uslu'nun eşi Aslı Sena Uslu, “Hepimiz için çok zor zamanlardı. O zaman ben Konya'daydın eşimin saldırıya uğradığını ben İHA'nın internet sitesinde gördüm. Benim için çok kötü bir durumdu. Ulaşamadım tanımada gelemedim o zaman evli değildik. Geçmeyecek sandığım günlerdi benim için ama geçti. Yeni sayfalar açtık, çok güzel insanlarla tanıştık. Ama hep dedim ki keşke bunları yaşamasaydık” ifadelerini kullandı.

“Mesleğin önemli aşamalarını tek tek çıkarak bu yere geldik”

Ödüle layık gören gençlere teşekkür eden Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan da, “Gerçekten biz ustalarımız ve hocalarımız tarafından yetiştirildik ve mesleğin önemli aşamalarını tek tek çıkarak bu yere geldik, çeşitli ödüller kazanıyoruz. Bizden sonra bu yeri devir alacak ve kalitesini daha güzel yerlere taşıyacak gençler tarafından ödüle layık görülmek büyük onur gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.