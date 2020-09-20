İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu hayatını Şeyma Bulut’la birleştirdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi. Maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıyılan nikaha çiftin yakınları katıldı.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu, hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi. Küçükçekmece Nikah Sarayı Zambak Düğün Salonu'nda saat 19.15'te kıyılan nikaha çiftin ailesi katıldı. Nikah, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıyıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.