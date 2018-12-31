İHA Spor, 2018'in "en"lerini seçti

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, 2018 yılının "en"lerini seçti. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde 20.09'luk derecesiyle Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan Ramil Guliyev, yılın sporcusu seçildi.

2018 yılı rüzgar gibi geçerken, Türk sporunda da birçok başarı yaşandı. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanarak Türk Atletizm Tarihi'ne geçen Ramil Guliyev'in yanı sıra Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, voleybolda Avrupa ve dünya şampiyonu olan VakıfBank, Euroleague ikincisi olan Fenerbahçe Beko öne çıkan isimler olmayı başardı.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi'nin belirlediği "2018 Yılının 'En'leri" şöyle:

Yılın Sporcusu: Ramil Guliyev

Yılın Yöneticileri: Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor), Osman Demren (VakıfBank)

Yılın Futbol Takımı: Galatasaray

Yılın Voleybol Takımı: VakıfBank (Avrupa ve Dünya şampiyonu)

Yılın Erkek Basketbol Takımı: Fenerbahçe (Euroleague ikincisi)

Yılın Kadın Basketbol Takımı: Galatasaray (Kadınlar EuroCup şampiyonu)

Yılın Voleybolcusu: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Vitra)

Yılın Basketbolcusu: Jan Vesely (Fenerbahçe)

Yılın Futbolcusu: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)

Yılın Teknik Direktörü: Fatih Terim (Galatasaray)

Yılın Başantrenörü: Zeljko Obradovic (Fenerbahçe)

Yılın Voleybol Başantrenörü: Giovanni Guidetti (VakıfBank)

Yılın Spor Olayları: Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe - Beşiktaş maçı çıkan olaylardan dolayı yarıda kaldı. TFF'nin mücadelenin kaldığı yerden oynanması kararın ardından siyah-beyazlı kulüp karşılaşmaya çıkmamıştı.

Yılın Federasyonu: Güreş Federasyonu (Musa Aydın)

Yılın Transferi: Cenk Tosun (Everton)

Yılın Fair-Play hareketi: Yasemin Adar (Dünya Güreş Şampiyonası'nda dizinden sakatlanan Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in sakat dizine hiç hamle yapmadı)