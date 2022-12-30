İHA Spor Servisi, yılın enlerini belirledi

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, 2022'nin En'lerini seçti. Buna göre yılın takımı Trabzonspor, yılın teknik direktörü Abdullah Avcı, yılın kulüp başkanı da Abdullah Avcı oldu. Yılın bireysel sporcuları ise milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül olarak belirlendi.

2022 yılı Türk ve dünya sporunda önemli organizasyonlara sahne oldu. Birçok federasyon ve kulüp yılı başarılılarla geçirirken, bireysel sporcular da yeni şampiyonlukları, yeni madalyaları kariyerlerine ekledi. İhlas Haber Ajansı Spor Servisi çalışanları da 2022'nin En'lerini seçti. Buna göre 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp tam 38 yıl sonra Süper Lig kupasını ve bunun yanında Sivasspor'u 4-0 mağlup edip Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor, 'yılın takımı' oldu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da 'yılın teknik direktörü' unvanını elde etti. Ahmet Ağaoğlu ise 'yılın spor kulüp başkanı' seçildi.

Grekoromen stil 130 kiloda 11. kez Avrupa şampiyonluğu zaferini yaşayan Rıza Kayaalp ile serbest stil 125 kiloda 3. dünya şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül; 'yılın bireysel sporcuları', Türkiye Güreş Federasyonu da Türkiye Boks Federasyonu'yla birlikte 'yılın federasyonu' olarak belirlendi.

İHA Spor Servisi'nin belirlediği yılın enleri ise şöyle:

Yılın Takımı: Trabzonspor

Yılın Federasyonu: Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Boks Federasyonu

Yılın Türk Futbolcusu: Uğurcan Çakır

Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

Yılın Spor Kulüp Başkanı: Ahmet Ağaoğlu

Yılın Bireysel Sporcuları: Rıza Kayalp ve Taha Akgül

Dünyada yılın enleri

Yılın Takımı: Real Madrid

Yılın Sporcusu: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı)

Yılın Teknik Direktörü: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Yılın Sportif Olayı: 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kış aylarında Katar'da yapılması

Yılın futbolcusu: Lionel Messi (Paris Saint Germain)