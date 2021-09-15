İHA ve TGRT'ye yılın en iyi ödülleri

‘Türkiye Prestij Ödülleri 2021' birçok ünlü ismin katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansı seçilirken TGRT ise en iyi haber kanalı seçildi.

‘Türkiye Prestij Ödülleri 2021' Şişli Harbiye'deki lüks otelde birçok ünlü ismin de katılımıyla gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu Tuba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu üstlenirken geceye sanat, iş ve medya camiasından birçok isim katıldı. Törende İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansı seçilirken TGRT en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü. Törene İhlas Medya'yı temsilen katılan İHA muhabiri Muhammet Emin Arslan, verilen ödülleri teslim aldı. Tören verilen ödül ve plaketler sonrası çekilen fotoğrafla sona erdi.