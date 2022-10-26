İHA'lar için üretilen yerli motorlar SAHA Expo'da sergileniyor

28 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek fuarda, yerli tasarımı ve üretimiyle dikkat çeken İnsansız Hava Araçları (İHA) motorları da yer aldı.

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da kapılarını açtı. Türkiye'nin yerli üretim potansiyelindeki artışın ve bağımsız üretim gücünün sergilendiği uluslararası bir fuar olan SAHA EXPO, 28 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayinde stratejik öneme sahip pek çok ürünün ilk kez sergilendiği fuarda, yüzde 100 Türk tasarımı ve üretimiyle dikkat çeken İnsansız Hava Araçları (İHA) motorları da yer aldı.

"Yüzde 100 yerli 12 beygirlik motorumuz Bayraktar DİHA'da yer alıyor"

Türkiye'de İHA'lar için motor üreten Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, "İnsansız Hava Araçları (İHA) için iki farklı güç grubunda motor geliştirdik. Baykuş serisinde şu an için 6 beygir, diğeri 12 beygir gücünde olmak üzere iki farklı motorumuz var. 12 beygirlik motorumuzu Bayraktar DİHA'nın üzerinde görebilirsiniz. Bu motor yüzde 100 yerli ve kendi Ar-Ge merkezimizin tasarladığı ve geliştirdiği bir motor. Savunma sanayinde fiyat avantajından çok yurt dışına bağımlı olmamak önemli ancak fiyat konusunda da dünyayla rekabet edebilecek düzeydeyiz. Motorun en kritik ve en stratejik parçalarını Türkiye'de beraber çalıştığımız firmalarla beraber geliştiriyoruz. Motor kontrol ünitesi, güç kontrol ünitesi, aynı zamanda marş motoru görevi gören alternatör gibi parçaların tamamı yerli imkanlarla geliştirilip üretildi" açıklamalarında bulundu.

"Doğalgazlı jeneratör motor, dizele göre yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlıyor"

Şahin, markanın amiral gemisi 2.400 d/d'de 18kW güç üreten tek silindirli motorunun doğalgazlı versiyonunu da fuarda sergilediklerini belirterek, "Ar-Ge merkezimizde geliştirilen doğalgazlı jeneratör motoru, konutlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Doğalgazlı jeneratör, dizele göre yüzde 70 yakıt tasarrufu sağladığı gibi yine dizele göre yüzde 30 daha az gürültü ve en önemlisi sıfır emisyon salınımı yapıyor" dedi.