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İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları

İhlas Haber Ajansı’nın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan fotoğrafları hafızalardan silinmiyor.

İhlas Haber Ajansı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan fotoğrafları hafızalardan silinmiyor.


Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı, tüm dünyaya darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. O gece tüm Türkiye'de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını dünya medyasına servis etti. Fotoğraflarda, o gece Atatürk Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların darbeye karşı destansı direnişi yer alıyor.

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