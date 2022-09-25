İhbara gelen polis 14 kaçak göçmeni yakaladı

Küçükçekmece'de, bir evde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı alan polis, baskın düzenledi. Kapının uzun süre açılmaması üzerine vatandaşlar ile polisin kapıyı kırdığı evden 14 kaçak göçmen çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın alt katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese baskın düzenledi. İçerdekiler kapıyı kilitleyerek polise açmadı. Uzun uğraşlara rağmen açılmayan kapıyı polis, kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramalarda 14 kaçak göçmen yakalandı. Araçlarla karakola götürülen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.