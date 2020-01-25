İhlas Koleji, ACUMUN2020'den 4 ödülle dönüyor

İhlas Koleji öğrencileri Model Birleşmiş Millet (MUN) organizasyonu kapsamında düzenlenen ACUMUN 2020'de dört ödül birden kazandılar.

Acıbadem Üniversitesi tarafından düzenlenen ACUMUN2020'ye katılan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Selim Taha Koparan, Mustafa Necati Yazıcı, Ömer Barcın, ve Beraa Nazyph Gulhan Honorable Mention ödülüne layık görüldüler.

Ölmez: “MUN Konferansları ile öğrencilerimizin kişisel becerileri ve yetkinlikleri gelişiyor.”

Model Birleşmiş Milletler (MUN -Model United Nations) konferansları hakkında bilgi veren Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve MUN Kulübü Danışman Öğretmeni Ayşe Ölmez, “Model Birleşmiş Milletler konferansları, temel olarak Birleşmiş Milletler'in farklı komitelerinin simülasyon olarak hem yurt dışından hem de yurt içinden katılan öğrenciler tarafından canlandırıldığı bir etkinliktir” dedi.

Okullarında bulunan MUN Kulübünde bu konferanslara hazırlandıklarını dile getiren Ölmez, öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından yeni yetenekler kazanmalarını hedeflediklerini söyledi.

“Dört gün süren ACUMUN2020'DE iletişim dili İngilizce olduğu için öğrencilerimiz, hem sözlü hem de yazılı anlamda çok yoğun bir İngilizce kullandılar. Konferans boyunca öğrencilerimiz delegesi oldukları ülkenin çıkarlarını korudular ve bu yönde konuşmalar yaptılar” diyen Ölmez, görüşlerini savunan ve yeni fikirler üreten öğrencilerin özgüvenlerinin arttığını ve günümüz yetkinlikleri arasında gösterilen liderlik becerilerinin de geliştiğini vurguladı.

Yazıcı: “İkna kabiliyetim MUN kulübü çalışmalarında gelişti”

ACUMUN2020'de ödül alan İhlas Koleji öğrencilerinden biri olan Mustafa Necati Yazıcı, “MUN kulübümüzdeki çalışmalar ve konferanslardaki etkinlikler bizim çeşitli kişisel becerilerimizi geliştirdi. Örneğin ikna kabiliyetimin geliştiğini söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. MUN'da temel amaçlarının delegesi oldukları ülkenin ya da örgütün çıkarlarını korumak olduğunu belirten Yazıcı, bu amaçla bol bol diplomasi yaparak ülkeler arası siyasi pazarlıklar yürüttüklerini söyledi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, ACUMUN2020'den dört ödülle dönen öğrencilerini ve onların danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez'i tebrik etti.

Kurdukları MUN kulüplerinde öğrencileri bu organizasyonlara hazırladıklarını ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Öğrencilerimiz MUN kulüplerimizde yaptıkları çalışmalarla katıldıkları konferanslarda global dünya sorunlarını tartışıyorlar ve çözümler üreterek bunları etkin bir yabancı dil ile dile getiriyorlar” dedi.

Etkin yabancı dilin de önemine vurgu yapan Yeltekin, okullarında öğrencilerine hem akademik hem de gelecekteki çalışma hayatlarında kullanacakları yabancı dili en iyi şekilde öğrettiklerini söyledi.