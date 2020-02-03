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İhlas Koleji BOĞAZİÇİ MUN 2020'de

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi, Model Birleşmiş Milletler organizasyonu olan BOĞAZİÇİ MUN 2020’ye katılıyor.

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi, Model Birleşmiş Milletler organizasyonu olan BOĞAZİÇİ MUN 2020'ye katılıyor.


Dört gün sürecek olan bu önemli organizasyonda İhlas Kolejini Ahmet Eren Açıkyıldız, Zehra Reyyan Demircioğlu, Mehmet Ali Erdoğan, Furkan Irmak, Taha Öztürk ve Mustafa Köksal temsil ediyor. Ekibin danışman öğretmenliğini ise okulun yabancı dil bölüm başkanı Ömer Yavuz üstleniyor.


Organizasyon öncesinde konuşan Ömer Yavuz, başvuruların ardından yapılan değerlendirme süreci sonunda kabul aldıklarını söyleyerek, “Öğrencilerimiz burada yaşıtları ve kendilerinden büyük üniversite öğrencileri ile komiteler kurarak dünya meselelerini İngilizce tartışacaklar, çözümler üretecekler ve sunacaklar. Bu alt yapıya sahip olmadan böylesine önemli bir organizasyona katılmanız mümkün değil. Okullarımızda kurmuş olduğumuz MUN kulüplerinde öğrencilerimiz bu konferanslara hazırlanıyorlar” ifadelerini kullandı.


İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, MUN konferanslarına düzenli olarak katılmanın önemli olduğunu vurguladı. Birçok üniversitenin yapmış olduğu konferanslara katıldıklarının altını çizen Yeltekin, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katkılarıyla Türkiye'de düzenlenen MUN konferanslarında İhlas Koleji yer alıyor. Bu konferanslarda edindiğimiz tecrübelerimizle ve kazandığımız başarılarla İhlas Koleji MUN organizasyonlarının vazgeçilmez okullarından biri haline geldi. Aynı başarıların BOĞAZİÇİ MUN 2020'de de devam edeceğine inanıyorum ve öğrencilerimize başarılar diliyorum“ dedi.

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