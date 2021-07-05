İhlas Koleji İngilizce Dil Olimpiyatları'nda Türkiye şampiyonu

İhlas Koleji, pandemi dolayısıyla bu yıl online düzenlenen MEFELO'20 (MEF University English Language Olympics) yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu.

Özel İhlas Fen ve Anadolu Lisesi'ni Ahmet Eren Açıkyıldız ve Reyyan Demircioğlu'nun temsil ettiği MEFELO'20 yarışmasına Türkiye genelinden toplam 38 okul ve 180 öğrenci ikili takımlar halinde katıldı. Beş ayrı bölümden oluşan yarışmanın eleme turunda İhlas Koleji öğrencileri Ahmet Eren Açıkyıldız ve Reyyan Demircioğlu ilk beş okul arasına girerek finale kaldılar. Açıkyıldız ve Demircioğlu finalde dinleme bölümü için 1989 yılı yapımı olan Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği) adlı filmi, konuşma bölümü içinse 1915 yılında yayınlanan Franz Kafka'nın fantastik ya da psikolojik kurgu içeren Metamorfoz (Metamorphosis) adlı eseri üzerinden yarıştılar. Film ve kitap ile ilgili soruları başarılı bir şekilde cevaplayan İhlas Koleji öğrencileri MEFELO'20 Türkiye Şampiyonu olmayı başardılar.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, MEFELO'20 İngilizce Dil Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşan Ahmet Eren Açıkyıldız, Reyyan Demircioğlu'nu ve onların danışman öğretmenleri Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı Ömer Yavuz ve Gizem Akın'ı tebrik etti.

Yeltekin yaptığı açıklamada okul bünyesinde kurulan yabancı dil kulüplerinin faaliyetleri ile öğrencilerin yabancı dil becerilerinin arttırıldığına vurgu yaptı. Her yıl İhlas Koleji öğrencilerinin yabancı dil yarışmalarına katılarak başarılar elde ettiğini ifade eden Yeltekin; “Öğrencilerimiz geliştirdikleri yabancı dil becerileri ile yarışmalara çok daha öz güvenli olarak katılıyorlar ve okullarımıza başarılar getiriyorlar” dedi.

Pandemi koşullarında gerçekleşen bir eğitim yılını geride bıraktıklarını söyleyen Yeltekin, “Hepimiz için farklı ve değişik deneyimler elde ettiğimiz bir yıl oldu. Öğrencisinden öğretmenine herkes dinlenmeyi hak etti. Bu vesileyle tüm eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum” dedi.