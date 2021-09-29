İhlas Koleji öğrencileri EYP'de Türkiye'yi temsil edecek

Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencileri Fatih Şengöz ve Sait Berat Edemen, AB ülkelerinden Belçika, Hollanda ve İsveç'te 10-14 Şubat 2022'de düzenlenecek olan EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu) oturumlardan birine Türkiye'yi temsil etmek üzere katılacaklar.

Ağustos ayında online olarak yapılan Avrupa Gençlik Parlamentosu 26. Ulusal Seçim Konferansı'na İhlas Kolejini temsilen katılan Fatih Şengöz ve Sait Berat Edemen, yapılan değerlendirmeler sonucunda “En İyi Delegeler” arasına girerek Türkiye'yi EYP konferanslarında temsil edecek delege grubuna seçildiler.

Ağustos ayında katılmış oldukları konferans hakkında bilgi veren Şengöz ve Edemen, “Mobil uygulama sistemi, uygulama geliştiricilerini ve akıllı telefon sahiplerini içine alan dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline geldi. Milyarlarca insanı ilgilendiren bu konu kişisel verilerin işlenmesi, kullanıcıların güvenliği ve mahremiyeti için önemli riskler oluşturmaktadır. Bu konuyu irdelemek adına Sivil Özgürlükler, Adalet ve Yurtiçi İşleri Komitesinde ‘Avrupa Birliği, temel veri koruma ilkelerinin uygulanmasını sağlamak için hangi adımları atmalıdır?' gündem maddesi ile konu hakkında fikir alışverişi yaptık ve problemlere çözüm yolları aradık” dediler.

Delege olarak Avrupa Gençlik Parlamentosu'na katılacakları için çok mutlu olduklarını ifade eden Şengöz ve Edemen, henüz konferansa katılacakları ülkeyi seçmediklerini belirterek “Hangi ülke olursa olsun hem Türkiye'yi hem de İhlas Kolejini en iyi şekilde temsil edeceğiz” İfadelerini kullandı.

Okullarında faaliyette olan EYP ve MUN kulüplerinde öğrencilerle sürekli birlikte olduklarını söyleyen Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı Ayşe Ölmez, “Her iki kulübümüzde de konuşma dili İngilizce olarak Avrupa'da ve dünyada öne çıkan gündem maddelerini tespit ederek aramızda tartışıyoruz. Ürettiğimiz fikirleri değerlendiriyoruz ve böylece öğrencilerimiz sürekli güncel kalarak katıldıkları konferanslarda güzel sonuçlar elde ediyorlar” dedi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Fatih Şengöz ve Sait Berat Edemen'i AB ülkelerinde düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Parlamentosu oturumlarında Türkiye'yi ve İhlas Kolejini temsil edecek olmalarından dolayı tebrik etti.

Şengöz ve Edemen'in EYP 26. Ulusal Seçim Konferansı'nda "En İyi Delege" seçilmelerine dikkat çeken Yeltekin, “Öğrencilerimiz, okul kulüplerindeki edindikleri tecrübeleriyle katıldıkları konferansta jüri tarafından yurt dışına giderek Türkiye'yi temsil edecek ekibe seçildiler. Öğrencilerimizi ve EYP-MUN kulübümüzün danışmanlığını yapan Yabancı Diller Zümre Başkanımız Ayşe Ölmez'i başarılarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.