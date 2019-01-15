İhlas Koleji öğrencilerine Hayati İnanç'tan mutluluğun formülü

Türkiye'nin dört bir yanında yapmış olduğu programlarla divan edebiyatı sevgisini aşılayan Hayati İnanç, Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi'nin düzenlemiş olduğu "Tecrübe Konuşuyor" programına konuk oldu.

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde gerçekleşen konferansta İnanç anlattığı hikâyelerin yanı sıra önemli şairlerin şiirlerini de öğrencilerle paylaştı.

Çevresinden sık sık yaklaşık sekiz bin beyit nasıl ezberlediğinin sorulduğunu söyleyen İnanç, “İlk maddeyi söyleyeyim. Birini dinlerken adamın beynini içer gibi dinlerim. Yani o kadar dikkatli dinlerim.” dedi.

Genç yaşta İstanbul'a gelerek hukuk fakültesinde okumaya başladığını söyleyen İnanç, okul döneminde evlendiğini ve bir de çocuk sahibi olduğunu söyledi. Bu durumun kendisini üzdüğünü ve okulunu bir an önce bitirmek için çalıştığını ancak bir dersten geçemediğini ifade eden İnanç bir anısını da şöyle paylaştı: “Okuldaki son senemde bir dersten geçemiyordum. Sonunda bir şekilde dersin hocasına ulaştım. Beraber odasına gittik. Hocam son senem olduğunu ve bir çocuğum olduğunu öğrenmiş ve bana üzülmüştü. Ben de içimden sınav sorularını verir geçerim diye düşünerek, peki hocam şimdi ne yapacağız diye sordum. Hocamın cevabı çok düz oldu, daha çok çalışacaksın, dedi.” İfadelerini kullandı.

İnanç'tan mutluluğun formülü

Programda öğrencilere nasihatler de veren İnanç hayatta mutlu olmanın formülünü paylaştı. Mutluluğun formülünü dört maddede özetleyen İnanç, “Gençler işte geldik gidiyoruz. Giderken de akılda kalıcı sözler edelim. Şimdi size bu dünyada mutlu olmanın formülünü veriyorum. İyi dinleyin, ezberleyin tam dört madde. Bunları uygularsanız mutlu olursunuz. İlk madde Allah'ı unutma, ölümü unutma, yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut. Bunları uygularsanız dünyanın en mutlu insanı olursunuz.” dedi.

Sözleri öğrencilerin alkışlarıyla kesilen İnanç'a programın sonunda Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir tarafından günün anısına çiçek takdim edildi.