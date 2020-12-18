İhlas Koleji öğrencisi Bilim Olimpiyatları'nda İstanbul birincisi oldu

İhlas Koleji öğrencisi Defne Ulusoy İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Bilim Olimpiyatları'nda İstanbul birincisi oldu.

Bu yıl online olarak gerçekleştirilen olimpiyatlarda Bahçelievler İhlas Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Defne Ulusoy matematik kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Toplam 37475 öğrencinin başvuruda bulunduğu ve beş dalda düzenlenen olimpiyatlarda matematik kategorisindeki Cahit Arf sınavına katılan Ulusoy, kendi kategorisinde İstanbul birincisi oldu.

Defne Ulusoy'u başarısından dolayı tebrik eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, pandemi dolayısıyla çok farklı bir yıl geçirdiklerine vurgu yaparak elde edilen başarının değerinin önemine dikkat çekti. Olağan dışı bir eğitim yılı yaşadıklarının altını çizen Yeltekin, ortaya çıkan koşullar karşısında değerlendirmelerini yaptıklarını ve yeni bir eğitim planlaması hazırladıklarını söyledi.

Müfredata uygun olarak verdikleri canlı derslerin yanı sıra bire bir dersler, online sınavlar ve etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Yeltekin, “Bu yıl tüm dünyayı saran korona virüs ve pandemi sebebiyle ülkemizde de eğitimin aksamaması adına yeni kararlar alındı. Öğrencilerimiz okullarında olamasalar da onların bu süreci en iyi şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının aksamaması amacıyla sürekli yeni fikirler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Umuyorum ki devletimizin başlatacağı aşı çalışmaları neticesinde öğrencilerimiz en kısa zamanda okullarına yeniden kavuşurlar. Çünkü biliyoruz ki öğrencilerimiz okullarını biz de öğrencilerimizi çok özledik” dedi.