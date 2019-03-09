İhlas Koleji öğrencisi 'sağlık' temalı resim yarışmasında birinci oldu

İlköğretim 3. ve 4. sınıf kategorisinde yarışan Özkan, birincilik ödülünü 11 Mart Pazartesi günü yapılacak olan törende alacak. Aynı zamanda Özkan'ın birinci olan eseri de ödül töreninde sergilenecek.

Okul müdürü Emre Çelik, öğrencilerinin resme karşı olan sevgisinin karşılığını aldığı için mutlu olduklarını söyledi. Birinci olan eserin Özkan'ın tamamen kendi duygu dünyasını yansıttığını ifade eden Çelik, "Öğrencimiz hazırladığı eserinde doktorlar ve sağlık konusunda duygu düşüncesini resmetti. Biz de kendisini motive ederek yardımcı olduk. Düzenlenecek olan ödül törenine katılarak bu başarısını alkışlayacağız" dedi.

Öğrencileri Zehra Bennu Özkan'ı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, başarılarının devamını diledi. Öğrencilerin yeteneklerini geliştirecekleri yarışmalara katılmalarını desteklediklerini vurgulayan Yeltekin, "Sporda ya da sanatta yetenekli öğrencilerimizi öğretmenlerimiz vasıtasıyla destekliyor, onların yarışmalara katılımlarını sağlıyoruz. Kurduğumuz sosyal ve sportif kulüplerde öğrencilerimizin akademik çalışmalarının yanında sosyal gelişimlerine yardımcı oluyoruz. Bu kulüplerdeki çalışmalara katılan öğrencilerimiz katıldıkları yarışmalarda değerli dereceler elde ederek hem kendilerini hem de bizleri mutlu ediyorlar" dedi.