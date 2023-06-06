İhlas Koleji öğrencisi Turhan Ayhan Aydeniz, Türkiye şampiyonu

İhlas Koleji öğrencisi Turhan Ayhan Aydeniz, Okullararası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

İhlas Koleji öğrencisi milli sporcu Turhan Ayhan Aydeniz, Yozgat'ta 81 ilden 800 sporcunun katılımı ile düzenlenen şampiyonada İhlas Koleji'ni temsil etti. Aydeniz tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakaların ardından konuşan Aydeniz, Türkiye şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, antrenörlerine ve İhlas Koleji'ndeki öğretmenlerine teşekkür etti. Şampiyona öncesi kapsamlı bir çalışma süreci geçirdiğini dile getiren Aydeniz, “Disiplinli ve yoğun bir antrenman programı ile şampiyonaya hazırlandım. Hazırlıklarımın ve çalışmalarımın karşılığını aldığım için çok mutluyum. Hedefim önümüzdeki yarışmalarda ve milli takımda da başarılarıma devam etmek” dedi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Türkiye şampiyonu öğrencisi ve aynı zamanda milli takım sporcusu Turhan Ayhan Akdeniz'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yeltekin, İhlas Koleji olarak öğrencilerini her zaman desteklediklerini ifade ederek, okullarında akademik eğitim alanda, yabancı dilde ve spor yarışmalarında önemli başarılar elde eden öğrencileri olduğuna vurgu yaptı. “Okullarımızda çeşitli branşlarda yarışmalara katılan değerli sporcu öğrencilerimiz var. Onların akademik ve sportif yaşantılarını bir arada götürebilmeleri için destek oluyoruz. Ülkemize şampiyon sporcular yetiştiriyoruz” diyen Yeltekin, kurdukları spor kulüpleri ile öğrencilerinin yanında olduklarını da aktardı.