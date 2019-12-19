İhlas Koleji öğrencisinden yüzmede dört Türkiye şampiyonluğu

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya, Kısa Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda dört birincilik elde etti.

Beylikdüzü Yüzme Kompleksi'nde 316 kulüpten bin 153 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Sarıkaya 50 ve 100 metre sırtüstü ile 100 ve 200 metre karışık stillerde şampiyon oldu. Hedefinin ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyen Sarıkaya, düzenli olarak çalışmaya devam ettiğini yurt dışında düzenlenecek turnuvalarda madalya almak istediğini ifade etti.

Okulun Beden Eğitimi öğretmeni Şenol Özkan, Bera Kayra'nın gelecek vadeden iyi bir yüzücü olduğunu vurgulayarak, "Bera'nın şu anki çalışmasını ve başarılarını devam ettireceğine inanıyorum. Bu azmi ve temposuyla zamanı geldiğinde ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da temsil edecek" dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Bera Kayra Sarıkaya'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bera'nın genç yaşına rağmen önemli başarılar elde ettiğini ve gelecek adına güzel sinyaller verdiğini ifade eden Yeltekin, "Bera milli forma ile birçok başarıya imza atacak potansiyele sahip bir sporcu. Ayrıca onun akademik başarısını da önemsiyor ve her türlü desteği sağlıyoruz. Alacağı güzel sonuçlarla adını spor tarihimize yazdırabilir" diye konuştu.