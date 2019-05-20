İhlas Koleji öğrencisine Calmun 2019'dan ödül

Özel İhlas Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Açıkyıldız, Cağaloğlu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Model Birleşmiş Milletler organizasyonu CALMUN 2019'da “Outstanding Delege” ödülüne layık görüldü.

Üç gün süren organizasyonda SPECPOL komitesinde yer alan Açıkyıldız, komitenin ana başlıkları olan savaş sonrası patlatılmamış cephanelerin imha edilmesi ve Birleşmiş Milletler barış operasyonlarının kontrolü konularında sunmuş olduğu fikirler ve sunumuyla ödül almaya hak kazandı.

Organizasyonun ardından konuşan Ahmet Eren Açıkyıldız, tüm gün süren toplantılarda çözüm yolları bulmak için çalıştıklarını söyledi. İlk günün ağır tempoda geçtiğini belirten Açıkyıldız, “İlk gün konular hakkında yavaş bir tempoda ilerledik. Ancak son iki gün oldukça akıcı geçti. Arka arkaya çözüm kâğıtları ve peşine de oylamalar geldi. O tempo içinde fikirlerimi paylaştım ve ödül aldım. Organizasyonda yer alan akademi grubu ve organizasyonu düzenleyen ekip nazik ve kibarlardı. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Almış olduğu ödülden dolayı Ahmet Eren Açıkyıldız'ı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin başarılarının devamını diledi. İhlas Koleji olarak MUN konferanslarında düzenli olarak yer aldıklarını ifade eden Yeltekin, “Kurmuş olduğumuz MUN Kulüplerinde öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla MUN konferanslarına hazırlanıyorlar. Dünya gündemini yakından takip etmenin ve yabancı dilin akıcılığının ön planda olduğu konferanslarda öğrencilerimiz dünya sorunlarıyla ilgili olarak ürettikleri çözüm önerilerini sunarak ödüller kazanıyorlar” ifadelerini kullandı.