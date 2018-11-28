İhlas Koleji okçulukta Beylikdüzü şampiyonu

Müsabakalara toplam yedi kategoride katılan İhlas Koleji, takım kategorisinde yıldız kızlar ve yıldız erkeklerde takım olarak ilçe şampiyonu oldu. Ferdi müsabakalarda ise minik kızlar kategorisinde Ecemsu Gümüş tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa uzandı.

İhlas Koleji ayrıca minik erkekler ve küçük erkekler takımlarıyla ilçe ikincisi oldu. Ferdi yarışmalarda minik kızlarda Eylül Sarıbıyık ikinci; küçük erkeklerde Ahmet Künar üçüncü; yıldız kızlarda Sena Sönmez ikinci, Fatma Sude Mengi üçüncü; yıldız erkeklerde Ahmet Efe Aygün ikinci, Emre Taha Yıldırım da üçüncü oldu.

Hüseyin Bağcı'dan teşekkür

Müsabakalar sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde öğrencilere madalyalarını Beylikdüzü Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hüseyin Bağcı verdi. Bağcı yaptığı konuşmada yarışmaya katılan öğrencilere ve velilere okçuluk branşına verdikleri destekten dolayı, öğretmenlere de ata sporumuza sahip çıkıp bu alanda sporcu yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Fatih Doğan: "Öğrencilerimizin ata sporumuza gösterdiği ilgiden çok memnunuz"

Hem takım hem de ferdi yarışmalarda başarılı sonuçlar alan İhlas Koleji Okçuluk Kulübü'nde Antrenör Fatih Doğan, hedeflerinin gençlere okçuluk sporunu öğretmek ve sevdirmek olduğunu söyledi. Öğrencilerin katılımı ve elde ettikleri başarıların doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirten Doğan, "Öğrencilerimizin ata sporumuza gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Onların gayreti ile son yıllarda okçulukta önemli mesafeler aldık” dedi. Fatih Doğan ayrıca başarılarının artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.